A murit bărbatul cu cel mai mare nas din lume. Mehmet Özyürek, care a primit de trei ori titlul de cel mai lung nas al unei persoane în viață, avea 75 de ani și a suferit un atac de cord înaintea unei intervenții chirurgicale.

Bărbatul avea cel mai lung nas din lume, de 8,8 centimetri.

“Tatăl meu a fost foarte bun la suflet, a încercat să nu jignească pe nimeni. Tatăl meu nu era împăcat doar cu nasul lui, ci și cu viața lui”, a transmis fiul bărbatului, scrie Daily Star, relatează Mediafax.

Mehmet Özyürek a fost extrem de mândru de nasul său și de abilitățile sale de a mirosi. El declarat pentru Guinness World Records în 2021: “Simțul meu olfactiv este diferit de al altor oameni. Eu spun <aici miroase>, iar ceilalți nu simt nimic. De exemplu, când intru în casă, îmi dau seama imediat ce fel de mâncare este gătit”.

“Îmi place la nebunie această trăsătură (nasul lung – n.r.). Lumii îi place, Guinness World Records îi place, bineînțeles, și soției mele îi place! Este o afecțiune genetică, din câte am înțeles. Nu a existat nicio explicație din partea medicilor, dar o am în familie, deci tatăl meu o are, unchii mei o au, eu o am”, spunea acesta.

Cel mai lung nas înregistrat în istorie i-a aparținut englezului Thomas Wedders, al cărui nas măsura 19 cemtimetri.

Urmăriți Ora de Sibiu și pe Google News