Vânzările totale nete ale grupului Bosch au înregistrat în anul fiscal 2022 o creștere de 29% față de 2021, conform datelor anunțate azi de Boldijar. Vânzările totale nete au ajuns la 2,1 miliarde de euro. De asemnea, numărul de angajați a crescut cu 12%, ajungând la 9820. Dintre aceștia 1.500 lucrează în Cercetare/ Dezvoltare.

Bosch are în România și unități de producție și centre de cercetare

Grupul Bosch este prezent în România de peste 28 de ani și are șase entități. În 2021, Bosch a generat vânzări consolidate de 494 de milioane de euro pe piața din România. Vânzările nete totale, incluzând vânzările companiilor neconsolidate și livrările interne către companiile afiliate, au atins 1,7 miliarde de euro. Pe lângă centrul de cercetare și dezvoltare din Cluj și București și unitățile sale de producție pentru Soluții de mobilitate din Cluj și din Blaj, Bosch mai operează și o unitate de producție de Tehnologie industrială, localizată, de asemenea, în Blaj, precum și un centru de servicii de externalizare a proceselor de afaceri (BPO) în Timișoara. În București, Bosch operează un birou de vânzări pentru produsele sectoarelor Soluții de mobilitate, Bunuri de larg consum și Tehnologie pentru construcții și energie. În plus, o filială a BSH Hausgeräte GmbH, activă pe piața electrocasnicelor, are sediul, de asemenea, în capitala țării.