Edilul din Cluj, Emil Boc și-a schimbat planurile, pentru a fi prezent miercuri, la finala Cupei României de pe Stadionul Municipal din Sibiu, în care ”U” va întâlni pe Sepsi Sf. Gheorghe.

Emil Boc și-a anulat planurile de a pleca la o ședință Bruxelles, pentru a susține „șepcile roșii” în finala cupei, de la Sibiu.

„Mergem să punem șapca pe Cupă! Trebuia să fiu la Bruxelles, însă am anulat tot programul de acolo. Voi fi alături de echipă la Sibiu și de toți suporterii care vor fi acolo. Mergem cu mândrie că suntem în finală, că ne-am îndeplinit obiectivul și mergem cu speranță și optimism pentru viitorul Universității Cluj. Încă o dată trebuie felicitat Neluțu Sabău, un brand al Clujului, dar și Radu Constantea, alături de care am reclădit Universitatea Cluj când nimeni nu mai credea. Îmi doresc să câștigăm din tot sufletul. Sepsi are un lot mai bun, dar dacă vom fi toți alături de ei, cred că se poate. Nu va fi ușor, dar putem câștiga Cupa. Îndrăznesc să zic 2-1 pentru U Cluj. Va fi greu, dar nu imposibil”, a declarat Emil Boc pentru Ziua de Cluj.

Finala Cupei României, Sepsi Sf.Gheorghe – U Cluj se va disputa miercuri, 24 mai, de la ora 20.30, pe noua arenă din Sibiu.

