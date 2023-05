Platforma civică Sibiu2024 a fost lansată, iar zeci de persoane au fost prezente la eveniment. Alexandru Găvozdea, alături de o echipă, au lansat o platformă de gândire și acțiune, cu scopul de a rezolva cât mai multe probleme cu care sibienii se confruntă.

Sibiu2024 este o platformă civică de gândire și acțiune, pentru îmbunătățirea vieții comune în Sibiu. Adună în același loc sibieni care au idei și proiecte pentru îmbunătățirea vieții orașului. Platforma digitală promovează aceste propuneri, le explică și le organizează într-un plan, le face vizibile tuturor sibienilor, care le pot evalua acordându-le un scor.

„Este pentru prima dată când facem ca sibieni acest exercițiu și este un efort colectiv de la firul ierbii pentru construirea unui plan pentru orașul unde unii ne-am născut și alții am decis să trăim. Până acum am așteptat ca oamenii politici să ne spună cum trebuie să fie orașul nostru. Sibiu2024 are ca obiectiv să organizeze, să coaguleze tot sibienii care au un proiect, o idee, un vis pentru Sibiu. Cred că a venit momentul să spunem noi politicienilor cam ce vrem pentru orașul nostru” a spus Alexandru Găvozdea.

2024, anul alegerilor

Anul viitor va fi anul în care vor avea loc alegerile naționale și locale, iar numele platformei se pare că nu a fost ales întâmplător. Fondatorii platformei își propun să construiască pentru 2024 un plan civic de îmbunătățire a vieții orașului, creat de sibieni, pentru sibieni.

„2024 este startul la care ne gândim, este momentul la care ne-am propus să fie startul, este doar începutul. Ne-am oprit la 2024 pentru că este un an de alegeri, dar este anul cu toate alegerile posibile din România, și în limitele care vor fi date de contextul politic credem că va avea loc o oarecare reașezare și asta ar trebui să fie văzut ca o oportunitate de a face o pornire nouă, un salt înainte și a promova un plan bun, coerent, curajos pentru un Sibiu cu o calitate a vieții bună” a spus Alexandru Găvozdea.

Soluții pentru problemele sibienilor

Platforma își propune să rezolve problemele din mai multe zone ale sibienilor. Astfel, aceștia au dezvoltat mai multe ramuri pe care vor să se implice. Acestea sunt: „Sibiul cartierelor” (unde vor să implementeze servicii de proximitate pentru persoanele vulnerabile și copii, infrastructură pentru activități la firul ierbii, identitatea pentru cartiere); „Orașul copiilor și al tuturor vârstelor” (printre implementări se numără centre comunitare incluzive de proximitate și străzi și piețe libere temporar); „Sibieni sănătoși fizic, psihic și emoțional” ( prin sport colectiv sau activarea zonei Păltiniș-Cindrel); „Dezvoltarea orașului în era digitală” (implementarea unui ghișeu unic sau a Sibiu Open Data) și „Educația copiilor și învățarea la adulți” (programe de mentorat, școală de meserii).

Problema supraaglomerării din școli a fost discutată în cadrul lansării, iar soluții pentru aceasta, par să își facă apariția. „Cred cu tărie că avem nevoie să aducem împreună stakeholderi, acesi actori relevanți pentru domeniu și pentru probelem, fie că vorbim de autorități locale, reprezentanți ai cadrelor didactice, reprezentanți ai Inspectoratului Școlar Județean, reprezentanți ai părinților și acolo unde este cazul și reprezentanți ai Consiliului Elevilor. Trebuie să le creăm contextul necesar ca ei să poată să discute, să definească clar problema și să identifice soluții. Am încredere că noi putem să lucrăm în această direcție, să aducem oamenii împreună, să lucrăm cot la cot cu ei și să creăm o strategie pe termen lung care în final să ducă la soluționarea acestei probleme” a spus Ioana Șurubaru, membru al proiectului.

Sibiu2024 nu este o platformă dedicată unui partid

Platforma lansată la Sibiu nu este realizată pentru a servii unui anumit partid politic, însă fondatorii au transmis că este de dorit ca planul generat de Sibiu2024 să devină realitate prin integrarea lui într-un program de administrație publică.

„Suntem cu toți de acord că la un moment dat, ar fi de dorit, să fie preluat în zona politică de cineva care să zică „Da, ce au spus oamenii aceștia are cap și coadă, nu avem cum să spunem că nu este corect, așa că nu asumăm asta și facem din asta misiunea noastră politică” a spus Alexandru Găvozdea.

Urmăriți Ora de Sibiu și pe Google News