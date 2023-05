6.560 de alergători, profesioniști și amatori, adulți și copii, își vor depăși limitele la cea de-a douăsprezecea ediție a Maratonului Internațional Sibiu și vor lăsa urme pentru 47 de cauze din comunitatea locală. De-a lungul celor 42 de km, aceștia vor fi încurajați de aproape 600 de voluntari.

În acest an, pentru a douăsprezecea oară, evenimentul aduce împreună întreaga comunitate: cetățeni, organizații, companii și autorități publice. Pentru al doilea an consecutiv, Maratonul de la Sibiu se poziționează pe al doilea loc în rândul Maratoanelor din țară ca număr de alergători. În plus, ediția din acest an aduce la start cel mai mare număr de participanți – cu 1.000 față de ediția din 2019 și aproape 2.000 de alergători în plus față de cea din 2022.

Maratonul Internațional Sibiu 2023 este un eveniment sportiv de strângere de fonduri pentru cauze din comunitatea locală, organizat de Fundația Comunitară Sibiu, alături de Clubul Sportiv Comunitar Sibiu, partenerul principal MultiversX precum și alți parteneri locali. Evenimentul este cofinanțat de Primăria Municipiului Sibiu, prin Agenda Sportivă.

„Este un mare privilegiu pentru noi să fim martorii fenomenului construit de comunitatea noastră, în jurul cadrului pe care îl desenăm prin Maratonul Internațional Sibiu. Alergătorii, donatorii, ong-iștii, partenerii și colaboratorii vin în întâmpinarea noastră, a echipei de organizare, cu o energie fabuloasă, care ne motivează și ne ajută să construim experiențe tot mai faine pentru cei care iau parte la eveniment. Lor doresc să le mulțumesc, în numele întregii echipe, pentru tot ce am realizat împreună în cei 12 ani de existență ai evenimentului și pentru cifrele fabuloase ale acestei ediții. Între timp, noi muncim necontenit și așteptăm cu mare nerăbdare să ne revedem la Start ca să sărbătorim împreună. Din fericire, motive avem destule!”, Ana Bugneriu, Directoarea executivă a Fundației Comunitare Sibiu și managerul evenimentului.

Cauze

Prin intermediul Maratonului Internațional Sibiu, Fundația Comunitară Sibiu – își propune să susțină spiritul de inițiativă al sibienilor – idei bune care pot rezolva probleme ale comunității și care vor crește calitatea vieții. De-a lungul celor unsprezece ediții, prin intermediul maratonului s-au pus pe picioare în jur de 278 de proiecte diverse: construcția unui refugiu alpin, protejarea berzelor albe, cursuri de educație arhitecturală, muzicală sau chiar civică, renovarea și dotarea bibliotecilor și curților școlilor – inclusiv din mediul rural, amenajarea de săli polisenzoriale, repararea unei sinagogi, echipamente medicale pentru animale sălbatice rănite, prevenția bolilor neurodegenerative, sterilizarea câinilor și pisicilor fără stăpân, activități cu și pentru persoanele cu dizabilități, achiziția de echipamente medicale etc.

Până la momentul dat, cele 47 de cauze participante în 2023 au strâns peste 786.000 lei – cca. 80% din targetul cumulat al proiectelor -, iar 19 dintre ele au depășit targetul pe care și l-au propus. Cauzele abordează nevoi din domenii precum: sănătate, educație, protecția animalelor, artă contemporană, cursuri de limba română pentru imigranți, renovări și amenajări de spații ale școlilor și grădinițelor etc. Doritorii pot vizita și o expoziție în aer liber a cauzelor participante, până în data de 15 iunie, în Piața Mică din Sibiu.

Toate cauzele pot fi susținute până în data de 30 iunie 2023, pe maratonsibiu.ro – și tot aici se găsesc mai multe detalii despre acestea.

Alergători

Cei 6.560 de alergători vin atât din Sibiu, cât și din afara județului și chiar a țării: de la Galați și Constanța la Baia Mare sau Arad și Oradea, Republica Moldova, Ucraina, Polonia, SUA, Austria sau Germania. De asemenea, 69 de companii din Sibiu și-au anunțat participarea la eveniment, atrăgând în jur de 3.000 de participanți din rândurile angajaților.

Traseul evenimentului traversează centrul istoric al Sibiului, după ce startul se dă în Piața Mare, ajunge în parcul Sub Arini și Complexul Național Muzeal Astra, iar cursa de maraton, cea mai complexă (42 km) ajunge până în Rășinari și Poplaca. Locuitorii Sibiului sunt invitați să ia mesaje de încurajare și fluiere și să vină la încurajat alergătorii de-a lungul traseului. Detalii despre trasee se găsesc pe siteul maratonsibiu.ro.

Primii alergători sunt așteptați să ajungă la Finish în jurul orei 09:10, în cazul wenglor 10k și Squad Race by Zacaria, pe la 09:30 ajung primii de la Semimaratonul Joyson, în jur de 09:45 trec linia de finish primii alergători de la Crosul MultiversX (alergătorii de la primul start din cele 3 de la cros), iar primii maratoniști sunt așteptați să ajungă în jur de 10:40.

Amintim că, și în acest an, evenimentul se va desfășura pe parcursul a două zile, iar Cursele Copiilor Decathlon vor avea loc duminică, 28 mai.

Program

15 mai – 15 iunie

Expoziție cauze Maraton (Piața Mică)

27 mai 2023 (Piața Mare)

08:00-17:00 Activități și jocuri sportive pentru copii în Piața Mare

08:00-17:00 Activități la corturile companiilor partenere

08:00 Start Maratonul Continental

08:20 Start Semimaratonul Joyson și Marquardt TeamRun

08:40 Start wenglor 10 km

09:00 Start Squad Race by Zacaria

09:30 Start 1 Crosul MultiversX (2000-2999)

10:00 Start 2 Crosul MultiversX (3000-3999)

10:30 Start 3 Crosul MultiversX (4000-4948; 5042-5049)

14:30-15:30 Festivitate de premiere

16:00 Momentul Voluntarilor

28 mai 2023 – Cursele Copiilor Decathlon (Piața Mare)

09:30-14:00 Activități și jocuri sportive pentru copii în Piața Mare

09:30-14:00 Activități la corturile companiilor partenere

10:00 Start Cursele Copiilor Decathlon 4-5 ani (5500-5649)

10:10 Start Cursele Copiilor Decathlon 4-5 ani (5650-5811)

10:20 Start Cursele Copiilor Decathlon 6-7 ani (5812-6049)

10:30 Start Cursele Copiilor Decathlon 6-7 ani (6050-6256)

10:50 Start Cursele Copiilor Decathlon 8-9 ani (6257-6499)

11:10 Start Cursele Copiilor Decathlon 8-9 ani (6500-6769)

11:30 Start Cursele Copiilor Decathlon 10-12 ani (6770-7019)

11:50 Start Cursele Copiilor Decathlon 10-12 ani (7020-7268)

12:30 Tombolă premii Cursele copiilor Decathlon

Pe lângă alergătorii care vor lua startul în Piața Mare din Sibiu, 200 de curajoși vor participa la „Aleargă peste tot cu GLS” în perioada 27 mai – 1 iulie.

Trafic restricționat în 27-28 mai

Sâmbătă, 27 mai, în cadrul Maratonului Internațional Sibiu 2023 vor exista restricții de trafic în mun. Sibiu, pe DJ 106 A Sibiu – Răşinari, DJ 106 D Răşinari – ieşire Poplaca spre Sibiu și DJ 106 R Poplaca – Sibiu.

De asemenea, duminică, 28 mai, în cadrul curselor copiilor vor exista restricții de trafic în mun. Sibiu pe str. Papiu Ilarian, Timotei Popovici și Arhivelor în intervalul orar 11:40 – 12:00. Mai multe detalii despre restricțiile de trafic pe maratonsibiu.ro.

PoARTa Maratonului Internațional Sibiu 2023

„Poarta Maratonului International de la Sibiu, denumită sugestiv poARTa, a ocupat de-a lungul anilor un rol central în cadrul acestui eveniment, fiind la rândul său un punct de start / sosire, un loc unde nu doar participanții, ci și familiile, prietenii sau colegii se pot aduna și susține alergătorul pe care l-au ales. Este un loc de imensă bucurie, încurajare și entuziasm, dar și un loc de activism și caritate, MIS creând un context de filantropie și bunăvoință, concretizat în susținerea financiară a diferitelor cauze locale.

În acest context este firesc ca acest loc simbolic de trecere, de experiență și de transformare să devină un soi de pânză goală, un mediu de creație, de exprimare artistică și de partaj comun. În acest an, i-am invitat pe artiștii Iulian Bisericaru și Cristina Kiru să transforme suprafața porții într-un peisaj cromatic luxuriant, plăcut ochiului, care să adopte în același timp o oarecare poziție critică în ceea ce privește dezbaterile ecologice actuale, atât de prezente în discursul global de astăzi. Tensiunea ecologică este, până la urmă, atât o problemă locală, cât și una globală, astfel încât conversațiile pertinente ar trebui și chiar trebuie să pornească din orice colț al lumii: un aspect care ar trebui să ne aducă-împreună, făcând aluzie la titlul ediției Maratonului din acest an. Având în vedere funcția porții ca instalație monumentală într-un spațiu public, programul de pictură trebuie, de asemenea, să fie citit ca un proces în evoluție, de la simple gesturi picturale, până la structuri vegetale complexe, rămășițe evocatoare ale unui Paradis pierdut sau fragmente dintr-o Grădină suspendată a Babilonului, minuni ale lumii pe care riscăm să le pierdem din nou cu totul din cauza crizei climatice pe care o trăim.”, Iris Ordean, curatoare.

Ulterior evenimentului, PoARTa urmează să fie expusă și în alte spații alternative, inclusiv, în cadrul Festivalului de Teatru de la Sibiu.

PoARTa Maratonului este un proiect susținut de platforma de arte vizuale_PAV, cu sprijinul Centrului Cultural German Sibiu și este cofinanțat de Primăria Municipiului Sibiu, prin Agenda Culturală.

Mai multe informații despre eveniment pe maratonsibiu.ro și pagina de facebook Maratonul Internațional Sibiu.

***

Fundația Comunitară Sibiu este un finanţator privat local ce identifică, promovează şi finanţează iniţiative şi proiecte ale comunităţii sibiene – ONG-uri, grupuri de iniţiativă, companii, persoane fizice – contribuind, astfel, la dezvoltarea locală. Fondurile sunt colectate, administrate şi distribuite prin intermediul granturilor.

