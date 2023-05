Bergodi: ”Nu ne așteptam ca U Cluj să ajungă în finală”

În conferința de presă susținută la Sibiu, tehnicianul celor de la Sepsi, Cristiano Bergodi s-a arătat surprins de ascensiunea echipei clujene și este convins că principalul merit este al antrenorului Sabău. “Trofeul a fost timp de un an la noi şi bineînţeles că ne dorim să îl păstrăm. Va fi foarte greu, noi întotdeauna respectăm adversarul, întâlnim o echipă de play-out dar e o echipă bună, joacă bine, cu un joc meticulos. Şi nu ne va fi uşor, va fi un meci de care pe care, şi orice echipă poate câştiga. Nu ne aşteptam ca U Cluj să ajungă în finală. Cu tot respectul, dar ne aşteptam ca echipe de tradiţie să ajungă în fazele superioare. Este meritul lui Sabău şi al echipei lui, merită acest loc în finală. Eu sper ca băieţii să joace bine, dar ştiu foarte bine că o finală se câştigă, nu se joacă. Cred că şansele sunt egale, 50%-50%, este vorba de fotbal şi nu se poate spune că noi suntem favoriţi”, a declarat Bergodi.

Sabău: ”Să nu cedăm niciun moment”

Tehnicianul echipei Universitatea Cluj, Ioan Ovidiu Sabău, a declarat, marţi, la Sibiu, că diferența în finală o va face determinarea din teren. ”Acest meci înseamnă posibilitatea să câştig un trofeu ca antrenor, mă responsabilizează foarte mult. Am fost format, crescut la ‘U’, faptul că am debutat la acest club mă responsabilizează, mă obligă şi am o satisfacţie în momentul în care îi văd pe suporterii noştri că sunt fericiţi şi mi-aş dori foarte mult să-i facem să fie mândri de noi. Cred că o putem face, în primul rând prin atitudine, prin starea de spirit, să nu cedăm niciun moment. E posibil ca Sepsi să plece cu prima şansă, să fie favoriţi, e o echipă care pare mai omogenă, echipă care a ajuns să joace în play-off, înseamnă că are calitate, multă experienţă, un antrenor la fel, pe care îl respect foarte mult. Avem şansa noastră, pentru care trebuie să luptăm. Vreau să văd bărbaţi în teren”, a declarat Sabău înaintea finalei cu Sepsi OSK.