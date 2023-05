Președintele echipei Inter Sibiu, Teodor Birț a fost invitat la „Ora de Sport”, un nou produs online lansat de Ora de Sibiu.

În cadrul interviului pentru Ora de Sport, fostul președinte al FC Hermannstadt, Teodor Birț a discutat cu redactorul șef Dragoș Popescu despre problemele întâmpinate în sfera politicului, în perioada când activa la echipă.

Actualmente președinte la echipa de Liga 4 Inter Sibiu, Teodor Birț preferă să vadă meciurile echipei FC Hermannstadt de la Tribuna II, pentru a lua pulsul publicului.

”În Sibiu s-a făcut politica Sibiului, a contat politica cetățeanului. Atuul Sibiului a fost dat cu siguranță și de faptul că a existat acest echilibru și Sibiul nu a fost înrobit politic niciodată, cel puțin mă refer la perioada de după anul 2000. Mă bucur mult să văd oameni politici la meciuri. Ultimele meciuri ale echipei FC Hermannstadt le-am văzut din tribună, pentru că a fost atâta lume politică la loje la tribuna oficială, încât cel mai bine este să stai vizavi la Tribuna a II-a, unde la fel de bine se vede jocul și simți mult mai bine sibienii, vezi ce reacții au oamenii, pentru că acolo oamenii se uită la meci. La lojă, oamenii nu se uită la meci, ei povestesc, au alte treburi” a spus Teodor Birț. Acesta a început de doi ani un alt proiect și a reînființat Inter Sibiu, echipă care evoluează în Liga 4.

”Majoritatea politicienilor mi-au închis ușa în nas”

Fostul conducător de la FC Hermannstadt este dezamăgit că nu a găsit sprijin politic și în trecut, dar este mulțumit că echipa este ajutată mult mai mult în această perioadă. ”La început, pentru mine a fost deranjant să vad atâția politicieni la meciuri, pentru că eu știu prin câte greutăți am trecut cu FC Hermannstadt și știu cât de mult am apelat la toți. I-am luat pe rând și am discutat, majoritatea mi-au închis ușa în nas. Pe de o parte, mă bucură deschiderea care o are UAT-ul Sibiu față de acest club acum, dar nu pot să nu fiu puțin trist pentru că nu s-a putut și acum câțiva ani. Dar, bine că se poate acum, acesta este cel mai important lucru. Evident, în momentul în care ajungi să vezi dintr-o dată câtă lume este în jurul acestei echipe, oameni care nu au nicio treabă cu fotbalul, care nu au vrut să știe de fotbal și pe care dacă îi întrebi câți jucători sunt pe teren, nu știu să spună… Dar, important este că avem fotbal în Sibiu, ca de acum încolo să fie susținut nu doar fotbalul, ci tot sportul” a mai afirmat Birț.

”Trebuie susținut tot sportul”

Teodor Birț subliniază că autoritățile locale din Sibiu trebuie să sprijine toate ramurile sportive, nu doar fotbalul, pentru a da copiilor alternative de a petrece timpul liber. ”Sibiul a avut performanțe și în alte domenii. Să nu uităm de box, de sărituri în apă, înot, atletism, avem handbal, avem baschet, trebuie să ținem cont de toate ramurile sportive. Dacă chiar vrem să ne gândim la ce înseamnă o alternativă pentru copiii noștri, trebuie să luăm în calcul toate aceste domenii”.

Sibiu are nevoie de o sală mai mare

Sibiul are nevoie de o sală de sport mai mare, Sala Transilvania fiind neîncăpătoare la meciurile de campionat ale echipei de baschet masculin CSU Sibiu. În plus, CSU va juca din toamnă în cupele europene, iar Sala Transilvania nu corespunde normelor Federației Europene, astfel că echipa ar putea fi nevoită să joace jocurile europene în alt oraș.

”Este evident că Sibiu are nevoie de o sală mai mare, Sala Transilvania este mică, acolo este greu să organizezi niște evenimente la nivelul care ar trebui în acea sală. Mă refer la meciurile de baschet, unde acea sală este clar neîncăpătoare și ar fi fost bine să fie cu mult mai mare. Din informațiile pe care le am, Universitatea Lucian Blaga construiește o sală și un complex sportiv destul de interesant la Șelimbăr. Este bine să finalizăm proiectele pe care le avem și apoi să dezvoltăm altele. Nici Stadionul Municipal nu ajunge, este doar un punct, mai este nevoie de cel puțin încă un stadion, de o bază mare de pregătire” a precizat Teodor Birț.

În prima emisiune, redactorul șef Dragoș Popescu l-a avut ca invitat pe Teodor Birț, președintele echipei Inter Sibiu.

