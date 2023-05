Pavel Mihu, veteran de război maior( în retragere) s-a stins din viață la aproape 103 ani. Prefectura Sibiu a ținut un moment de reculegere pentru acesta.

Veteranul de război Pavel Mihu din Miercurea Sibiului ar fi împlinit 103 ani pe 13 iulie, însă din păcate acesta s-a stins din viață înainte de a împlini frumoasa vârstă. Prefectura Sibiu a ținut un moment de reculegere pentru acesta la începutul Ședinței Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice Sibiu.

Povești despre perioada războiului la aniversarea de 102 ani

Anul trecut, veteranul de război maior (în retragere) Pavel Mihu a fost sărbătorit de militari, voluntari și studenți militari. Întâlnirea l-a revigorat pe acesta și le-a transmis vizitatorilor săi amintirile de pe front și din prizonierat, purtându-i pe aceștia prin tranșeele brăzdate de schije și prin gerul letal al Siberiei.

„Am ajuns până lângă Stalingrad… acolo m-o pălit o schijă-n cap, de-am crezut că nu mai scap… după ce m-o operat și m-a făcut bine, am mers iară pe front… am căzut prizonier la ruși… ne-o băgat pe toți grămadă într-un tren și ne-o dat jos tocmai în Serbia… căram lemne cu sănii trase de cai, tot patru sănii de lemne și una cu morți, înghețați de frig, săracii… greu, tare greu, n-am crezut să ajung să mai văd încă odată Miercurea mea dragă!…” povestea acum aproape un an Pavel Mihu.

