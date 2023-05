Peste 40 de artiști tatuatori și-au dat întâlnire la cea de-a unsprezecea ediție a convenției Transylvania Tattoo Expo. După o pauză de patru ani, a reunit din nou, la Sibiu, unii dintre cei mai mari artiști tatuatori din lume, dar și din toate colțurile țării.

Cea de-a unsprezecea ediție a convenției Transylvania Tattoo Expo a adus în orașul din inima Transilvaniei, atât artiști din Polonia, Turcia, Austria, Germania, Statele Unite ale Americii, cât și din România. Andrei, este unul dintre artiștii tatuatori români care au venit la Sibiu în acest weekend pentru a participa la expoziție.

„Am venit să mă distrez, să mă întâlnesc cu prietenii pentru că în atâția ani de pandemie am stat toți în saloanele noastre și nu am mai putut face nimic și mă gândesc să încep să fac și un tatuaj. La Sibiu e prima ediție la care am venit, am mai participat la Cluj, București, Timișoara, Valencia, Barcelona. Tot timpul am așteptări la mijloc. La toate convențiile când sunt înconjurat de oameni faini este imposibil să nu fie reușită și mă bucur că am venit aici pentru că Sibiul este extraordinar de fain”, spune Andrei Florea, de la 128 Ink, din Arad.

Tatuatori din toată lumea, la Transylvania Tattoo Expo

Tematica ediției din acest an, din perioada 26 – 28 mai este „maori” (n.red.: care face referire la populația băștinașă din Noua Zeelandă). Melinda a venit anul acesta la convenție drept model. „De obicei am activități la convenții de tatuaje, dar data aceasta am venit ca model cu salonul pe care îl reprezint – ART Studio, din Cluj Napoca și suntem într-o misiune artistică”, spune Melinda.

Pentru alți tatuatori, Transylvania Tattoo Expo este un deschizător de drumuri. Veronica are doar 22 de ani și a venit din Iași pentru a participa la prima convenție de tatuaje. „Îmi place foarte mult. Este prima convenție la care particip și aștept să văd ce urmează. Am venit pentru experiență, este un pas foarte important în cariera mea și sunt încântată să mă aflu aici”, spune Veronica Petrișor, de Castor Ink de la Iași.

Charley Ottley, prezent sâmbătă la Sala Thalia

Organizatorul evenimentului, Ovidiu Popârțan, apregătit mai multe surprize pentru acest weekend. Charley Ottley va fi și el prezent, sâmbătă, la Transylvania Tattoo Expo când va filma un episod pentru serialul său.

„Expoziția Transylvania Tattoo Expo a debutat astăzi în forță, se lucrează de zor. Ne mai așteaptă încă două zile pline, vom avea concursuri de tatuaje, vom avea o prezentare a unei călătorii în jurul lumii, făcută de un tatuator din Germania. Charley Ottley o să vină sâmbătă să facă filmări pentru un episod din seria sa și mai sunt niște surprize din partea lui Charlie pe care încă nu le pot divulga”, spune Ovidiu Popârțan.

Urmăriți Ora de Sibiu și pe Google News