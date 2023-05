Brazilianul Eric de Oliveira, cel mai bun marcator străin din Liga 1 s-a retras din fotbal în iulie 2021 din cauza problemelor medicale. După ani de zile, fost fotbalist încă se confruntă cu o probleme destul de gravă la picior.

După ce medicii i-au transmis că nu mai poate juca fotbal, brazilianul a început să consume alcool în exces și să aibă o viață dezordonată. Eric a dezvăluit că a fost “salvat” de cooptarea în echipa Farului, la propunerea lui Gică Hagi, relatează DigiSport.

Fostul mijlocaș ofensiv i-a sfătuit pe cei care se confruntă cu depresia să comunice cu apropiații despre stările prin care trec.

“Problema a fost că am început să cheltuiesc bani cu doctori, apoi mi-am dat seama că nu mai pot să joc. Nici nu puteam să mă plimb! Așa am început să stau până târziu, să beau.

Cred că și nevasta mea, și copiii, au suferit foarte mult. M-a salvat că am venit la Constanța. Dar nu s-au schimbat multe lucruri, mi-e foame întruna (n.r. – râde).

Devenind serios, numai eu și Dumnezeu știm ce dureri am la picior. E greu! Nu știu care e soluția. Dacă știam, rezolvam.

Am primit multe mesaje după ce am vorbit despre depresie. De la mulți jucători, din toată țara, din străinătate.

Am crezut că am făcut rău că am vorbit despre depresie, dar de fapt mi-a fost bine. Pentru cei care aveți probleme cu depresia, ar fi bine să luați cel mai bun prieten, să vă deschideți.

Nu m-am simțit în stare să mă duc la un psiholog. Cred că nu am nevoie acum. Dar un prieten, soția, mama, deschideți-vă când aveți o problemă.

Primele probleme le-am avut în Ucraina și am crezut că n-o să mai ajung în starea asta. Apoi am ajuns mai rău! Important este să vorbești cu cineva.

Mă știți zâmbitor și… mă trezeam, îmi puneam masca lui Eric și ieșeam pe stradă. Noaptea, când ajungeam acasă, trebuia să scot masca și să înfrunt realitatea. Nici nu puteam să mă joc cu copiii”, a spus Eric, la Digi Sport Matinal.

În februarie 2020, Eric a devenit fotbalistul străin cu cele mai multe goluri din prima ligă a României. Golul marcat pentru Voluntari a urcat numărătoare la 65, după care a mai înscris o dată.

”Mă bucur să devin acum un patrimoniu românesc. Le mulțumesc celor de la Gaz Metan, Viitorul (n.r. actuala Farul), Pandurii și Voluntari că mi-au acordat această șansă. Îmi amintesc ca și cum ar fi azi prima zi în care am ajuns în România. În Liga 1 am marcat două goluri împotriva celor de la Buzău (n.r. – primele goluri în Liga 1).

Azi o să fiu la mama mea acasă și o s-o sărbătoresc pe ea. Vom încerca să avem cât mai multe victorii și să ne salvăm cu câteva etape înainte, ar fi o chestie foarte bună”, a spus Eric în urmă cu trei ani.

