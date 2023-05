Guvernul anunță că va acorda prime profesorilor în valoare de peste 700 de milioane de lei, pentru deblocarea crizei din sistem, sperând că în acest fel dascălii se vor întoarce la catedră.

Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Dan Cărbunaru a anunțat care au fost activitățile Guvernului României pentru a rezolva problemele semnalate de liderii sindicatelor din Educație, relatează Mediafax.

„Astăzi voi anunța faptul că Guvernul României a pregătit OUG care va asigura majorări ale veniturilor personalului didactic, didactic auxiliar și nedidactic în contextul discuțiilor pe care reprezentanții Guvernului le-au purtat în aceste zile cu liderii sindicatelor din Educație. Este un efort bugetar care depășește suma de 700 de milioane de lei cu resurse europene – 410 milioane de lei bani europeni din Programul Educație și ocupare perioada 2021 – 2027, respectiv 313 milioane lei din bugetul național. Acești bani se vor adăuga la cei 300 de milioane de lei alocate pentru majorarea veniturilor personalului nedidactic, lucru care s-a întâmplat deja. Împreună sunt peste 1 miliard de lei pe care guvernul îi alocă pentru majorarea veniturilor personalului din sistemul educațional”, a spus Dan Cărbunaru.

Potrivit acestuia, sunt 273.532 de beneficiari, practic toți angajații din sistremul de învățământ care vor primi în mod diferențiat următoarele sume: cei 2.500 de lei are reprezintă măsuri de susținere, fie sub formă de primă de carieră didactică, fie sub formă de primă de compensare sau salarială care va reprezenta un regim tranzitoriu până la adoptarea noii grile de salarizare, pentru personalul didactic și didactic auxiliar.

Inițiatorii actului normativ: Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene și Ministerul Educației le vor posta în procesul de transparență decizională pe site-urile proprii, urmând ca acest act normativ să ajungă pe masa Guvernului și în cel mai scurt timp să fie și aprobat.

