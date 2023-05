Publicul este invitat duminică, la Sala Thalia din Sibiu, unde, pentru prima dată poate vedea o expoziţie de motociclete unicat pe strada Cetăţii, în faţa sediului Filarmonicii, iar lângă Turnul Gros, lângă zidul cetăţii, sibienii şi turiştii au ocazia unică să se întâlnească cu daci şi romani, care se luptă, dar unii dintre ei şi gătesc şi servesc preparate delicioase.

Artişti tatuatori premiaţi, de pe trei continente

Pasionaţii de arta tatuajului şi cei curioşi să vadă la lucru, mari artişti tatuatori de pe trei continente, Europa, Asia şi America au ocazia duminică, să admire lucrările acestora şi să vadă exact cum desenează pe corpurile clienţilor. Zeci de tatuatori şi-au dat întâlnire la Sala Thalia, ca să deseneze, dar şi să concureze. La finalul fiecărei zile există concursuri şi se premiază cele mai bune lucrări executate la Transilvania Tattoo Expo Sibiu.

Pictură live cu artistul Marius Jucan

Cei care preferă pictura, îl pot vedea pe artistul din Cluj, Marius Jucan, în timp ce pictează, împreună cu ucenicul său. Asemenea unui atelier de pictură, cei doi pot fi văzuţi cu şevaletele, pensulele şi o tânără tatuată, care este modelul lor pentru lucrările realizate la Transilvania Tattoo Expo. Tot la subsolul Sălii Thalia poate fi admirat tabloul de peste doi metri pătraţi, realizat zilele trecute la Muzeul de Artă Contemporană din Sibiu, aceasta fiind prima lucrare executată în acest muzeu sibian. Reamintim că Marius Jucan şi Ovidiu Popârţan, doi dintre realizatorii picturii, au primit diplome de excelenţă de la managerul interimar al Muzeului Naţional Brukenthal, Alexandru Chituţă, pentru iniţiativa de a promova arta tatuajului prin pictură. Tabloul de mari dimensiuni înfăţişează figuri emblematice ale tatuajului contemporan şi clădiri simbol din Sibiu, precum Turnul Sfatului. Duminică este ultima zi când la Muzeul de Artă Contemporană pot fi admirate tablouri ale lui Marius Jucan, în cadrul expoziţiei „Slaves to the Needles”.

Daci şi romani – o prezenţă inedită în Sibiu

Sibienii şi turiştii mai au ocazia duminică, să-i vadă pe dacii şi romanii din asociaţiile Castrum Novis şi Geto-Dacii din Moldova, care fac reconstituiri istorice. După ce dacii au vizitat Muzeul de Istorie din Sibiu, ulterior s-au luptat cu romanii într-o demonstraţie – spectacol la Sala Thalia, iar duminică îşi vor etala costumele impresionante, într-o frumoasă lecţie de istorie live, în centrul istoric al Sibiului.

Sala Thalia din Sibiu – locul unde poţi cumpăra un CD unic în România: „MusINK for Humanity”

Iubitorii muzicii româneşti rock sunt aşteptaţi la Transilvania Tattoo Expo, în sediul Filarmonicii din Sibiu, unde pot achiziţiona un album unic în România: „MusINK for Humanity”, lansat în 2022 de asociaţiile non – profit Ink for Humanity și Bikers for Humanity. Este o compilaţie de 17 piese compuse pentru promovarea artei tatuajului, cu scopul de a ajuta sute de copii şi adăposturi de animale. Albumul conţine melodii interpretate Cargo, Antract, Altar, White Walls, dar şi Monica Anghel, Luminiţa Anghel, etc.

Motociclete unice, de colecţie în faţă la Sala Thalia şi la Promenada Mall

Cei care doresc să admire motociclete unicat, de colecţie, o pot face duminică, atât în faţa Sălii Thalia de pe strada Cetăţii din centrul istoric al Sibiului, cât şi la Promenada Mall, centrul comercial din apropiere, de lângă Gara oraşului. Printre motocicletele din faţa Sălii Thalia este şi cea care aparţine lui Heiko Gantenberg, artistul tatuator german care a făcut înconjurul lumii, timp de 952 de zile, în şaua motocicletei.

15 lei – biletul la Transilvania Tattoo Expo, festivalul promovat pe Netflix

Cei care doresc să-I vadă pe artiştii tatuatori, la Sala Thalia, o pot face până duminică seara. Accesul se face pe baza unui bilet, care costă 15 lei. Transilvania Tattoo Expo va fi promovat pe Netflix, de jurnalistul britanic, Charlie Ottley, care a filmat sâmbătă, pentru prima data în Sibiu. Ottley este celebru în România, după ce a realizat “Wild Carpathia” şi “Flavours of Romania”.

Partenerii media ai Transilvania Tattoo Expo: Rock FM, Zile şi nopţi, Good Time, Sibiu 100 %, Ora de Sibiu, Monitorul de Cluj, Monitorul de Mediaş, Mesagerul de Sibiu, Mesagerul de Alba, TV Eveniment, Radio Eveniment FM, Ştiri de Sibiu, Sibiu independent, Sibiul in imagini, Sibiul azi, Strada Cetăţii, Opinia de Sibiu, Sibiul bun.

Urmăriți Ora de Sibiu și pe Google News