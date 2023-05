Cinci persoane au rănite și alte trei ucise, duminică la o întâlnire de motociclete în New Mexico, în urma unui atac armat.

„Autorii atacului armat au fost arestaţi toţi. Niciun membru al forţelor de ordine nu a fost rănit. Niciun locuitor nu a fost rănit. A fost un incident între ganguri”, a anunţat, fără să precizeze numărul arestaţilor, primarul Red River, Linda Calhoun, într-un interviu acordat publicaţiei locale Questa Del Rio News, confirmând bilanţul victimelor din presa locală, relatează Digi24.

După atac, primarul din Taos a impus o interdicţie de circulaţie pe timp de noapte, de la ora locală 22.00 (duminică, 7.00, ora României), la ora locală 4.00 (13.00, ora României) şi o interdicţie de vânzare de alcool, potrivit The Taos News. În mai 2015, un atac armat între bande rivale de motociclişti, la Waco, în texas (sud), s-a soldat cu nouă morţi şi 15 răniţi, la o adunare de motociclişti.

