Căpitanul echipei CSU Sibiu, Mirel Dragoste a vorbit într-o conferință de presă susținută luni, la Sala Transilvania despre performanța din acest sezon.

”Mă bucur pentru sezonul pe care l-am încheiat, din punctul meu de vedere a fost un sezon incredibil. Suntem foarte bucuroși de rezultatul pe care l-am obținut, pentru noi, pentru sportul sibian și pentru suporterii care mereu au fost alături de noi, chiar și în meciurile din deplasare” a spus Dragoste, care va continua și sezonul viitor alături de galben-albaștri.

Baschetbalistul de la CSU Sibiu crede că atuul a fost chimia dintre jucători, dar și dintre sportivi și staff-ul tehnic. ”Atmosfera a fost foarte bună, știam că este incredibil unde ajunsesem. Nu aveam presiune pe noi, ne antrenam foarte bine, am fost un grup unit și am știut că la ora meciurilor dăm tot ce avem mai bun. Cu siguranță, nu voiam să ne dăm bătuți, dacă tot am ajuns în finala mică, voiam să punem medaliile la gât și asta am făcut. A fost o chimie foarte bună între noi, dar și între jucători și staff. Chimia dintre noi și-a spus cuvântul, dar și munca pe tot parcursul sezonului. Impactul venirii lui Tomas a fost mare, echipa era controlată de fostul antrenor. S-au schimbat toate sistemele și în atac și în apărare și Tomas a știut să ne pună în valoare pe fiecare. Nu era o mirare și dacă puteam juca finala mare, dacă eram în formulă completă în semifinale. Toți împreună am creat o chestie incredibilă” a mai spus Mirel Dragoste.

