Conducerea BC CSU Sibiu a susținut luni o conferință de presă la Sala Transilvania, în care oficialii clubului au vorbit despre sezonul recent încheiat cu o performanță de răsunet, medalia de bronz în Liga Națională, dar și despre planurile pentru următorul sezon.

Laurențiu Buduleci, șeful secției de baschet a anunțat că sunt tratative avansate pentru prelungirea contractului cu antrenorul Tomas Rinkevicius. ”În momentul actual, ne-am manifestat cu toții în ședința Consiliului de Administrație acordul de prelungire a contractului cu Tomas Rinkevicius. Partea financiară a contractului este agreată de ambele părți, suntem la momentul discuției referitoare la obiective și la bugetul echipei. Mai sunt câteva zile până închidem contractul cu Tomas, am mare încredere că vom cădea la înțelegere și vom continua cu el pentru următoarele două sezoane. E normal să avem continuitate mai mare de un sezon, ne dorim să închidem contractul pe un sezon plus unul, cu îndeplinirea unor obiective. Am avut o chimie bună cu el și am lucrat bine împreună” a spus președintele secției de baschet, Laurențiu Buduleci.

Directorul CSU Sibiu, Horațiu Floca a anunțat că, în acest moment doar trei jucători mai sunt sub contract, dar negocierile continuă și cu baschetbaliștii aflați la final de acord. ”Avem trei jucători sub contract care vor face parte din echipa noastră și campionatul viitor, Mirel Dragoste, Rareș Uță și Aurelian Gavriloaia. Am avut discuții și cu Tomas referitor la ceilalți componenți ai echipei și despre viitor, avem în minte niște idei. Așteptăm să finalizăm contractul cu antrenorul și apoi putem pune în practică ideile și să încercăm să păstrăm cât mai mulți din componenții echipei actuale și să îmbunătățim la pozițiile unde este nevoie, cu transferuri de jucători” a declarat și directorul Horațiu Floca.

CSU Sibiu a fost revelația Ligii Naționale de baschet masculin, reușind să câștige medaliile de bronz. În finala mică, Sibiul a învins cu 3-2 pe Rapid București, câștigând meciul decisiv în deplasare.

