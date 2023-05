Unul dintre cele mai mari evenimente finanțate pe Agenda Culturală a Municipiului Sibiu, pornește cu stângul. După ce organizatorii au fost nevoiți să schimbe numele Festivalului SIBIUTIFUL, din cauza revendicării denumirii de către cei de la Biutiful din București, noul nume ales nu a fost nici acesta inspirat, iar problemele continuă. Summer Break Festival este deja folosit de câțiva ani de către un eveniment care are loc la Deva, dar și de alt festival cu tradiție care se ține în Germania, la Gießen, aproape de Frankfurt.

Hunedorenii spun că nu sunt de acord ca ambele festivaluri să aibă aceiași denumire și le-au cerut celor din Sibiu ca de la anul ”să schimbe numele”.

Summer Break Festival se anunță a fi unul dintre cele mai mari evenimente cultural-artistice care au loc în această vară la Sibiu. Pentru cine nu știe, vorbim însă de un eveniment care până anul trecut s-a numit SIBIUTIFUL.

Organizatorii s-au văzut însă nevoiți să renunțe la această denumire, pentru că au fost somați de către proprietarii BIUTIFUL din București, să nu mai folosească acest nume. Cei care dețin și lanțul de lounge-cluburi Fratelli, au revendicat denumirea, deci prin urmare organizatorii din Sibiu au fost nevoiți să vină cu o altă idee.

Summer Break Festival Deva revendică noua denumire

Așa s-a ajuns ca Sibiutiful să devină istorie și Sibiul să aibă un nou eveniment: Summer Break Festival. Când se părea că toate lucrurile intră pe un făgaș normal, stupoare! Și acest nume mai este folosit de un alt festival la Deva (Detalii aici). Mai mult evenimentul din capitala județului învecinat are o istorie de aproape douăzeci de ani, dar nu s-a mai desfășurat din 2017.

Organizatorii festivalului din județul Hunedoara spun că au observat târziu numele festivalului din Sibiu și deocamdată nu se gândesc la nici o măsură anul acesta. Aceștia speră ca la anul numele să fie schimbat de cei de la Sibiu, conform unei declarații oferită de unul dintre fondatorii Summer Break Festival Deva.

„Nu are nici o legătură cu ce facem noi. Din păcate nu au ales un nume foarte inspirat. Am văzut asta când deja era prea târziu. Am discutat cu ei și le-am spus că numele este folosit și că ar trebui să îl schimbe la anul. Probabil, cineva de la organizația lor nu și-a făcut temele, dar este o greșeală umană făcută din imprudență. Am vorbit cu Sebastian și ne-a înțeles punctul de vedere. Este un eveniment mai serios de care Sibiul avea nevoie și sper să le iasă. În schimb, de la anul am vrea să nu mai folosească numele acesta”, spune Cristian Gheorghiu, unul dintre organizatorii festivalului de la Deva.

Sibienii nu comentează – ”Momentan preferăm să nu spunem nimic”

Organizatorul festivalului Summer Break de la Sibiu, Sebastian Marcovici, nu a vrut să comenteze despre coincidența de nume. „Aș prefera momentan să nu zic nimic despre asta. Nu am nici o decizie și nici nu am nimic de comentat vizavi de cei din Deva. Eventual să avem discuția asta după festival pentru că totuși ne aflăm la prima ediție”, spune Sebastian Marcovici.

Summer Break Festival este primul festival care se va ține în zona Stadionului Municipal Sibiu, recent renovat, și are loc între 31 mai și 5 iunie, pe Aleea Mihai Eminescu. Programul zilnic este între orele 10 și 23.

