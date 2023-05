„Noi cum putem trăi dacă în fața noastră se pun mese, scaune și umbrele?”, este întrebarea unei sibience care deține un magazin de haine în Piața Mare din Sibiu. Femeia a venit în fața consilierilor locali, în ședința ordinară de luni, pentru a cere să se găsească o rezolvare problemei, astfel încât accesul către spațiul comercial să nu mai fie obturat de terase. Primarul Astrid Fodor i-a transmis că situația este analizată astfel încât regulamentul să fie modificat.

La finalul anului 2021, sibianca Dorina Stanciu a închiriat un spațiu în Piața Mare și a deschis un magazin de îmbrăcăminte și încălțăminte. Anul următor, în primăvară, a apărut o problemă. Localurile din zonă au deschis terasele, astfel că din cauza mobilierului și umbrelelor, vizibilitatea spre magazinul ei a fost obturată. A cerut ajutor la primărie atunci, unde i s-a spus că este doar o măsură provizorie pentru a ajuta industria HORECA să își revină după pandemie. Dar măsura este aplicată și în prezent, lucru care a făcut-o să se adreseze consilierilor locali.

„În 2021 am închiriat un spațiu în Piața Mare, nr. 9, destinat unui magazin de îmbrăcăminte și încălțăminte. Am închiriat în noiembrie. În 2022, în martie, au început să se pună terasele. M-am dus la domeniul public și am spus că ne deranjează. Noi nu am făcut văd comercial ca să ne găsească lumea. Mi-au spus că s-a dat o hotărâre de consiliu pentru ajutorul HORECA și se vor pune umbrele când iese soare prea puternic sau plouă. Au fost din martie până în noiembrie. Mi-au spus doar că în 2022. Suntem în 2023, iar ne-am trezit cu umbrelele. Dânsul mi-a spus că s-a prelungit hotărârea. Spuneți-mi și mie, noi cum putem să trăim dacă în fața noastră se pun mese, scaune și umbrele? Toată lumea crede că este restaurant. Noi ce putem face? Chiar numai pe HORECA trebuie să ajutăm? Pe ceilalți, mici, comercianți, nu trebuie să îi ajutăm? (…) Când s-a luat hotărârea de consiliu, a mers cineva la fața locului să vadă dacă perturbează activitatea celui care aș închiriat spațiul sau nu? Nu știu cum s-a făcut. Domnul de la Joben are numărul 9, până în calea de acces. Domnul de la Taifas are la numărul 10. (…) Nu ne vedem absolut deloc”, a spus Dorina Stanciu.

Primarul Astrid Fodor a precizat că situația este deja analizată, iar regulamentul urmează să fie modificat. „Doamna Stanciu, am dispus serviciului de administrare a domeniului public și privat, sub coordonarea doamnei viceprimar Bokor, să analizeze exact acest aspect și să vină cu o propunere de modificare a regulamentului. Aștept să văd rezultatul analizei și în funcție de asta vom prezenta Consiliului Local”, a explicat Fodor.

Doar că, cel mai probabil, sezonul acesta terasele vor rămâne „pe poziții” și abia de anul viitor să fie aplicate noile modificări. „Acum deja a început sezonul. S-ar putea să vină doar pentru anul viitor. O să vedem ce ne propun”, a adăugat Fodor.

Îngrijorată, proprietara magazinului a întrebat ce ar trebui să facă. „Și atunci noi ce facem? Punem lacătul? (…) Nu este nicio cale de acces. Este cale de acces în curte. Nu este departe Piața Mare, nr. 9, dacă doriți și binevoiți să vedeți cum arată. Dacă vedeți magazinul, eu nu mai comentez absolut nimic”, a spus sibianca, adăugând că nicio terasă nu respectă regulamentul actual, mesele fiind mult prea apropiate de zidul clădirilor.

„Sunt mai multe magazine, nu numai al dumneavoastră în această situație, tocmai de aceea se face acum o analiză (…) Nu știu dacă sunteți cei mai (n.red.: defavorizați), dar sunt și alții defavorizați și nu trebuie să fie nimeni defavorizat și tocmai din acest motiv ser va face această analiză. Se va propune un regulament pe care îl vom pune în dezbatere publică, îl vom pune în discuția Consiliului Local și după aceea se va aplica (…) Aștept propunerea de la acest serviciu, eu îi rog să se grăbească”, a adăugat primarul Fodor.

