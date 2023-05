Constructorul PORR va avea nevoie de aproape 4 ani pentru finalizarea tunelului de la Momaia pe lotul 4 al Autostrăzii Sibiu-Pitești, anunță secretarul de stat în Ministerul Transporturilor, Ionel Scrioșteanu după o verificare pe șantier.

,,Am fost pe șantierul Secțiunii 4 Tigveni-Curtea de Argeș a Autostrăzii Sibiu-Pitești în locul în care începe construirea primului tunel de autostradă în zona montană, pentru care antreprenorul a început lucrările pregătitoare. Tunelul are o lungime de 1,3 km și este format din 2 galerii principale separate, una pentru fiecare sens de mers. Va fi realizat în conformitate cu normativele și directivele europene, iar printre particularități regăsim:

Antreprenorul estimează un termen de 2 ani pentru săpătura tunelului, 1 an pentru căptușarea interioară și până la 8 luni pentru instalarea echipamentelor și testare. In luna ianuarie, anunțam o serie de premiere în infrastructura rutieră pe care le vom atinge în acest an, printre acestea fiind și începerea primei lucrări de autostradă în zonă montană, care prevede și construcția acestui tunel de autostradă.” a declarat Ionel Scriosteanu, relatează Economedia.

De la Pitești la Curtea de Argeș (Lotul 5) Astaldi ar trebui să termine lucrările în 2025, iar pe lotul 3 Tigveni – Cornetu cu o lungime de 37 km să înceapă execuția cel târziu în vara anului viitor (12 luni proiectare/45 execuție). Pe Lotul 2 Boița – Cornetu (31 km), cel mai greu dintre cele cinci loturi, Asocierea Mapa – Cengiz are termen de proiectare de 18 luni calculat din iulie 2022.