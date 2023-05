Cea mai importantă competiție automobilistică din Sibiu, Raliul Sibiului va fi organizată de Sibiu Racing Team în perioada 14-15 iulie.

Campionatul Național de Raliuri își desfășoară a patra etapă în perioada 14-15 iulie, la Sibiu. Compania Bilstein va fi, începând din 2023, partenerul principal al Raliului Sibiului. Anunțul a fost făcut de reprezentanții clubului organizator al etapei de la Sibiu, din cadrul Campionatului Național de Raliuri ”Betano”, Sibiu Racing Team, într-o conferință de presă găzduită de Centrul de Informare Turistică din cadrul Primăriei Municipiului Sibiu. Compania Continental se alătură evenimentului, iar Autoklass continuă parteneriatul de mobilitate devenit deja tradiție.

Ediția din 2023 a Campionatului Național de Raliuri Betano se desfășoară în opt etape, în perioada 6 mai – 29 octombrie. A patra etapă este programată la Sibiu, pe macadam, în 14 și 15 iulie.

”În ultimii ani, Raliul Sibiului a reușit să crească sănătos, să strângă în jur cât mai mulți spectatori, tot mai multe echipaje participante și tot mai multe companii private, care au crezut în acest eveniment și sprijină demersurile Sibiu Racing Team” a anunțat Gabriela Vișan, reprezentanta departamentului de marketing al Raliului Sibiului 2023.

Horațiu Baltador, președintele Racing Club Sibiu a anunțat că Bilstein a devenit partener principal, în anul în care împlinește 150 de ani de la înființare. ”Pe lângă autoritățile locale și primăriile din tot județul, avem din acest an și parteneri privați. Din acest an avem și un partener principal important pentru Sibiu, Bilstein, îi mulțumim că este alături de noi și dorim ca în acest an să ajungem cât mai aproape de vârful piramidei. Suntem aproape pregătiți să dăm drumul etapei” a spus Horațiu Baltador.

Bilstein celebrează joi 27 de ani de prezență în Sibiu

Directorul general al Bilstein, Radu Betea spune că colaborarea cu Raliul Sibiului va deveni una de tradiție. ”Ne bucurăm că începem colaborarea pentru Raliul Sibiului, celebrăm 150 de ani de existență, suntem unul din cei mai mari producători din domeniul automotive la nivel mondial și partener strategic al Mercedes. Joi celebrăm 27 de ani de existență în Sibiu, fiind prima companie străină care a investit în România. Acum, operăm în trei locații în Sibiu, avem trei fabrici cu peste 1.300 de angajați. În ultimii ani am încercat să fim tot mai prezenți în comunitatea locală, la evenimente culturale, sportive. În domeniul automotive, domeniul de referință al activității noastre, nu am fost prezenți până acum. Sperăm ca această colaborare să devină una de tradiție”, a declarat Radu Betea, directorul general al Bilstein.

Adrian Bibu: ”Acest eveniment aduce notorietate Sibiului”

Administratorul județului, Adrian Bibu a anunțat că Raliul Sibiului va fi sprijinit în continuare, de autoritățile locale. „Mă gândeam că la nivel mondial, marile orașe plătesc mulți bani pentru a găzdui evenimente din motorsport, deoarece atrag foarte mulți turiști. Ne bucurăm că la Sibiu avem continuitate, în continuare avem o echipă profesionistă și care organizează lucrurile foarte bine. Mă bucur că avem un astfel de eveniment, care aduce notorietate Sibiului și orașul este pus pe harta motorsportului, iar evenimentul crește de la an la an. Felicit companiile prezente aici, Bilstein, Continental și Autoklass, pe lângă faptul că aduc locuri de muncă în județ, se implică și în evenimentele organizate în comunitatea sibiană. Încurajăm toți sibienii să fie prezenți la acest eveniment, sunt sigur că vor fi, eu când încerc să prind un loc la Rășinari, greu reușesc”, a declarat Adrian Bibu, administratorul județului.

Autoklass, la al șaptea an ca partener

Autoklass Sibiu este în al șaptelea an în care colaborează cu Raliul Sibiului, așa cum a anunțat directorul Gabriel Negrilă. „Anul acesta e al șaptelea an în care suntem colaboratori și prieteni. Participarea noastră este firească, Mercedes este o firmă de calitate, la fel ca Raliul Sibiului. Noi nu producem mașini pentru raliu, dar punem la dispoziție autoturisme de peste 700.000 de euro, pe care le luăm înapoi. Mașinile sunt acuzate că sunt o sursă de poluare, firma noastră este foarte mult implică în schimbarea direcției către mașinile hibrid și cele electrice, are un program de sustenabilitate foarte rigid, ne dorim mai mult decât se poate. Sper ca Raliul Sibiului să fie un punct de atracție”, a anunțat directorul Autoklass Sibiu.

Continental a venit alături de Raliul Sibiului

Continental este un nou partener al etapei de campionat care se va desfășura la Sibiu. ”În viziunea noastră, mobilitatea, tehnologia și pasiunea de a câștiga sunt trei elemente și valori pe care le avem în comun cu Raliul Sibiului. Ne dorim să fim acolo și să sprijinim un astfel de eveniment de tradiție. La Continental Sibiu, cu 4.500 de colegi spunem suntem un oraș pentru oraș, oricând este nevoie de energia, entuziasmul și contribuția noastră. Mulțumim tuturor că facem echipă anul acesta și ne vedem la start”, a transmis Georgiana Goția, din partea companiei Continental.

Prima etapă pe macadam

Ioan Badiu, vicepreședintele Federației Române de Automobilism Sportiv a apreciat organizarea perfectă din fiecare an a Raliului Sibiului. „Ne bucurăm la nivel de Federație de Automobilism Sportiv că există etape atât de bine organizate, Raliul Sibiu este o constantă permanentă în organizare, la cel mai înalt nivel. Provocarea este de a menține acest nivel de organizare. Suntem ferm convinși că echipa organizatorică va face tot posibilul de a menține acest nivel. De asemenea, suntem bucuroși că firme importante de nivel național și mondial se implică să sprijine astfel de evenimente sportive. Raliul Sibiului este pe macadam este un etalon în organizare, face parte dintr-un calendar de opt etape, din care patru pe asfalt și patru pe macadam” a declarat oficialul FRAS.

Raliul Sibiului ”Bilstein” 2023 este un eveniment organizat de Sibiu Racing Team, care va avea loc în zilele de 14 și 15 iulie, fiind a patra etapă a Campionatului Național de Raliuri ”Betano”.

