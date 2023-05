Primăria Municipiului Mediaș, prin Direcția pentru Cultură, va organiza în perioada 2 – 4 iunie 2023 evenimentul cultural „Zilele Mediașului“, o manifestare complexă, dedicată aniversării a 756 de ani de atestare documentară a orașului nostru.

Programul pregătit de către organizatori este extrem de amplu și va debuta vineri, 2 iunie, cu un simpozion dedicat istoriei Mediașului, lansări de carte și momente festive, în Sala Mare de Ședințe a municipalității, începând cu ora 9:00. Vor fi prezentate lucrările semnate de către ing. Liviu Pincan-Juga – „Evenimente și personalități din istoria Mediașului, oglindite în filatelie“; Ion Mihai Ionescu – „East Wind rain“; Hans Barth – Corespondență cu Hermann Oberth și familia sa (1971-1989): ,,Dragă mult stimate unchiule Hermann“ și Răzvan Faloba – ,,Farmacia verde“. Spectacolul va continua în Piața Corneliu Coposu, unde medieșenii vor putea urmări, începând cu ora 16:00, demonstrații sportive și de dans susținute de către Clubul Copiilor, Asociația New Era, Magic of the Dance, Teo Dance School, Clubul Sportiv Ippon Med și Dragon Fight Academy. Aceste reprezentații vor fi urmate de concerte susținute de către Grupul Motto, Virgil Suciu, Feri Teglaș și încheiate de către binecunoscuții Ducu Bertzi, Compact și Marcel Pavel.

Programul de sâmbătă, 3 iunie, va debuta la ora 17:30 și va cuprinde recitalurile susținute de formația Dinamic, Tudor Turcu, Pepe, Alina Eremia și Andra.

Pentru ultima seară a evenimentului, 4 iunie, organizatorii au pregătit recitaluri etno – folclorice deosebite, susținute de renumiți artiști și ansambluri de muzică populară. Pe scena amplasată în Piața Corneliu Coposu, vor urca Aurelian Suciu, Costel Popa, Diana și Bianca Crețu, Emilia Muntean, Luminița Dejan, Cosmina Fulea, Sânziana Ștefan, Mihaela și Ciprian Istrate, Mariana Deac, Ansamblurile de dansuri populare „Târnavele“ și „Muguri de pe Târnave“. Spectacolul se va încheia cu artiștii Carmen Ienci, Georgiana Lobonț, Taraful Cristi Inchescu și Ansamblul Folcloric Profesionist „Cindrelul – Junii Sibiului“.

