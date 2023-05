Pavilionul Clinicii Dermato – Venerologie din cadrul Spiatalului Județean a fost reabilitat și va putea primi nu mai puțin de 26 de pacienți, în curând. Lucrările au fost executate de firma sibiană “Balor Cons” SRL.

Clădirea ridicată în urmă cu peste 160 de ani și care avea să devină locul nașterii lui Hermann Oberth, necesita renovarea termică și energetică, aici avându-și locul opt saloane, patru cabinete medicale, două săli de tratament și o sală de intervenții.

Pacienții vor putea fi primiți în curând

Într-o conferință de presă susținută marți, 30 mai, președinta Consiliului Județean a făcut anunțul deschiderii secției, menționând faptul că reabilitarea teriică și eficientizarea energetică reprezintă probleme comune în cadrul clădirilor Spitalului Județean, care se vor rezolva însă rând pe rând.

“În această perioadă de tranziție, secția a funcționat doar cu opt paturi, adică la o treime din capacitatea sa. Adresabilitatea este una crescută deoarece deservește nu numai pacienți din județul Sibiu, ci și pacienți din Brașov, Alba, Vâlcea, cu solicitări de tratament sau consult. În scurt timp, secția va funcționa la capacitatea maximă” a mai menționat președinta Consiliului Județean Sibiu, Daniela Cîmpean.

Măsurile de eficientizare vor avea ca scop reducerea consumului, astfel că prin măsurile luate se așteaptă o scădere a consumului de energie primară cu 30%, iar din restul, aproximativ 16%, va fi asigurat din surse verzi. De asemenea, lucrările au constat în înlocuirea acoperișului, a tâmplăriei interioare și exterioare, a podelelor și taptelor din PVC. Au fost instalate și noi instalații de încălzire, apă, canalizare și electricitate.

Valoarea investiției se ridică la 3,58 milioane de lei (fără TVA), din care 2,54 milioane lei sunt fonduri europene nerambursabile obținute prin Programul Operațional Regional 2014-2020, 561,8 mii de lei contribuția Consiliului Județean Sibiu și 476,5 mii de lei fonduri alocate prin Agenda de Sănătate a Municipiului Sibiu.

Medicii se întorc “acasă”

“Ne-am perindat, am avut locații diferite și cât de cât am supraviețuit în ultimii 2 ani la fizioterapie. Tot timpul am făcut cumva să menținem întreaga activitate, sau cel puțin cât s-a putut din activitate la maxim ce am putut noi oferi în condițiile pe care le-am avut. Am avut inclusiv activitate universitară în această perioadă” a declarat Maria Rotaru, șefa secției clinice Dermato – Venerologie.

Mutarea progresivă a secției a fost unul dintre obstacolele pe care medicii le-au întâmpinat în decursul acestor lucrări de reabilitare și modernizare. Cu toate acestea, așteptarea a meritat, iar în scurt timp, medicii vor putea performa într-un spațiu la standarde europene.

“La momentul actual revenim acasă. Ne bucurăm foarte mult că vom putea să aplicăm tot ce am învățat până acum și să formăm rezidenți, să poată să învețe în Sibiu la nivel internațional” a mai menționat sursa citată.

