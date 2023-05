Directorul CSU Sibiu, Horațiu Floca a făcut o retrospectivă a sezonului recent încheiat, în care echipa a cucerit medaliile de bronz în Liga Națională de baschet masculin.

Horațiu Floca spune că echipa lui Tomas Rinkevicius a încheiat triumfal un sezon lung și dificil. „ Suntem la finalul unui sezon care a durat mai mult de 10 luni, un sezon lung, greu, plin de imprevizibil, de provocări. Dar, echipa reprezentată de Mirel Dragoste, a încheiat frumos, triumfal. L-a încheiat de altfel cum merită jucătorii și antrenorii, pentru eforturile depuse, cum merită suporterii, sponsorii, partenerii și toți cei care au crezut în proiectul nostru. Suntem la momentul analizelor, la momentul în care facem planuri pentru viitor” a spus conducătorul clubului sibian, în cadrul unei conferințe de presă susținută la Sala Transilvania. Galben-albaștrii au impresionat în sfertul cu Voluntari și în finala mică cu Rapid, în care au câștigat meciurile decisive în deplasare.

”Spiritul ne face să nu ne dăm niciodată bătuți”

Horațiu Floca crede că spiritul și tradiția CSU Sibiu își pun amprenta pe terenul de joc. ”Cred că toți știu ce înseamnă spiritul CSU Sibiu, avem în spate o mare tradiție. Un spirit care ne face să nu ne dăm niciodată bătuți, oricât ar fi de greu. Ne face să muncim mai mult. Ne face să găsim mai multă energie. În acest sezon ne-a reușit. Noi, antrenorii, jucătorii și partenerii, tot la fel de mult am muncit în fiecare sezon. Câteodată iese, câteodată nu”.

”Au adus upgrade-uri și rezultatele au venit”

Deciziile inspirate din iarnă, când antrenorul Rinkevicius a fost numit la prima echipă și au fost transferați Pratt și Uță au cântărit decisiv în revenirea spectaculoasă a CSU Sibiu în partea a doua a sezonului. ”Este meritul antrenorilor, meritul celor ce au fost pe teren și a celor care au crezut în acest proiect, suporteri, sponsori, parteneri. Noi doar am stabilit direcția pe care să mergem. Am stabilit pașii pe care trebuie să-i facem. Am îmbunătățit echipa cu care am început sezonul. Am adus upgrade-uri, pe partea tehnică, pe partea sportivă și rezultatele au venit. Nu vreau să mă feresc să spun că am avut și noroc. Dar norocul face parte din joc și ține cu cei puternici” a încheiat Horațiu Floca.

