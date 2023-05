Regizorul filmului, Tudor Giurgiu, care este și directorul festivalului de film Transilvania, declară că “cel mai dificil proiect la care a lucrat” este un film românesc despre Revoluția din 1989, privită prin perspectiva Sibiului. Acest film va avea premiera la Cluj, în cadrul festivalului Transilvania, care începe în câteva zile.

Proiecția, în premieră mondială, a peliculei ”Libertate – filmul” e programată vineri 16 iunie, în piața Unirii din centrul Clujului. Filmul va fi proiectat în locul documentarului ”Nasty” despre Ilie Năstase, regizat tot de Giurgiu, dar care nu a putut fi terminat la timp. ”Oricât ne-am fi dorit, nu am reușit să termin în timp util filmul documentar Nasty așa că am hotărât să îl retragem din programul de proiecții open-air din Piața Unirii. Partea bună e că, în schimb, vom face în aceeași seară (vineri 16 iunie) premiera mondială a Libertate – Filmul, cel mai greu proiect la care am lucrat și filmul care îmi e cel mai drag din toate cele pe care le-am făcut. Sper să veniți la proiecție și să vă bucurați alături de noi, cei foarte mulți din echipa filmului. De-abia aștept să povestim despre ce s-a întâmplat în 1989 la Sibiu și nu numai”, a anunțat Giurgiu, potrivit publicației online Actual de Cluj.

În cinematografe filmul va avea premiera în 6 octombrie. Să precizăm că pelicula a fost proiectată, într-o variantă de lucru, în 21 decembrie anul trecut la Sibiu.

”Filmul Libertate, intitulat inițial chiar Sibiu ’89, regizat de Tudor Giurgiu, începe cu povestea acelor zile, dintre 22 și 25 decembrie, când au fost capturați și reținuți (alții s-au predat singuri) peste 500 de cadre aparținând Miliției și Securității, și o continuă până aproape de luna februarie 1990”, arată … Ministerul Apărării Naționale, în presa militară.

O parte din cei reținuți au stat în arest în bazinul de înot al Școlii Militare de Ofițeri Nicolae Bălcescu, în condiții improprii, fără hrană, lipsiți de asistență medicală chiar dacă unii erau răniți, mai ales în primele zile. Printre ei erau și civili, nu doar cadre din Ministerul de Interne.

Filmul este despre sentimentele din acel bazin: frică, dușmănie, durere, neîncredere, suspiciune, răzbunare, ură.

Urmăriți Ora de Sibiu și pe Google News