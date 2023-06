În contextul Zilei Mondiale fără Tutun Spitalul de Pneumoftiziologie a desfășurat o campanie amplă antifumat. În urma campaniei, o mie de elevi sibieni au fost consiliați.

Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu a marcat Ziua Mondială fără Tutun, timp de o lună, printr-o serie de acțiuni antifumat, precum prezentări în licee, spirometrii gratuite, organizarea unui marș pentru sănătatea plămânilor, precum și prin consilierea populației și oferirea medicației în vederea renunțării la fumat.

Ziua Mondială fără Tutun are loc anual în data de 31 mai, în scopul sensibilizării populației cu privire la beneficiul renunțării la fumat, iar cea de-a șasea ediție a campaniei antifumat, intitulată Luna Mai, luna de conștientizare a efectelor fumatului asupra sănătății plămânilor, inițiată de Spitalul de Pneumoftizitiologie Sibiu, s-a derulat în perioada 1-31 mai, se arată pe pagina de facebook a spitalului.

Astfel, aproape 1000 de elevi din liceele și școlile sibiene au fost consiliați atât antifumat, cât și antidrog, grație unui parteneriat încheiat între spital și Centrul Antidrog Sibiu.

„Am dorit ca semnalele de alarmă cu privire la fumat să fie accentuate nu doar în ceea ce privește consumul de nicotină care este considerat tot un drog, cât și celelalte categorii de droguri propriu-zise. Din păcate, situația actuală dezvăluie un fenomen îngrijorător și de amploare referitor la consumul de droguri, îndeosebi în rândul adolescenților. Consider că este o necesitate această cooperare interinstituțională, întrucât atât fumatul, cît și drogurile constituie un pericol real la adresa sănătății copiilor noștri”, spune Cristian Roman, Manager Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu.

„Nu poate decât să ne bucure parteneriatul pe care l-am încheiat cu Spitalul de Pneumoftiziolozie Sibiu, parteneriat în cadrul căruia am format o echipă interdisciplinară de specialiști care au interacționat cu elevii pentru a trage un semnal de alarmă cu privire la efectele nocive determinate de fumat în general, cu privire la riscurile pentru sănătate și mediu ale consumului de tutun sub orice formă și creșterea motivației persoanelor care consumă tutun de a renunța să mai consume. Persoanele care își doresc sa renunțe la fumat se pot adresa Centrului de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Sibiu pentru a beneficia de servicii de asistență gratuite și confidențiale, tel. 0269224313 sau e-mail: cpeca.sibiu@ana.gov.ro”, declară Consuela Ghidiu, ofițer prevenire Centrul Antidrog Sibiu.

Alți 500 de cetățeni au avut posibilitatea să își măsoare gradul de funcționare al plămânilor prin intermediul spirometriilor gratuite, care au fost efectuate pe parcursul lunii mai în 3 locații publice: Aeroportul Sibiu, Promenada Mall și Shopping City Sibiu.

„Pe de o parte am considerat că este util ca un fumător să poată să evalueze în ce măsură consumul de țigări a produs niște modificări la nivelul sănătății plămânilor săi. Pe de altă parte, am venit noi în întâmpinarea cetățenilor, tocmai pentru ca accesul să fie foarte facil – nu i-am chemat pe oameni la noi în spital, ci am mers noi către ei, organizând aceste sesiuni de spirometrii gratuite în locații publice – mall-uri, aeroport, în zone cu trafic mare de persoane. Rezultatele au arătat realitatea lucrurilor – mai bine de o treime dintre cei evaluați au avut modificări pulmonare, astfel încât au fost îndrumați către investigații suplimentare”, mai spune Cristian Roman, Manager Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu.

De asemenea, peste 500 de persoane au participat în cadrul campaniei antifumat la Marșul Sănătății Plămânilor:, „Mere contra țigări”, organizat în centrul Sibiului, împreună cu Asociația Crucea Roșie Sibiu.

Astfel, sportivii sibieni, în frunte cu baschetbaliștii de la CSU Sibiu și fotbaliștii de la FC Hermannstadt, CSC Șelimbăr, LSS Voința și Interstar Sibiu au mărșăluit marți, 16 mai, prin centrul Sibiului, alături de membrii celor mai importante cluburi sportive, elevi, studenți din cadrul Academiei Forțelor Terestre, angajați ai Spitalului de Pneumoftiziologie și voluntarii Asociației Crucea Roșie și Clubului Interact.

Urmăriți Ora de Sibiu și pe Google News