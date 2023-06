Stelian Nistor, bucătarul sibian din echipa lui Florin Dumitrescu de la Chefi la Cuțite a trecut printr-o perioadă mai dificilă în urmă cu câțiva ani. Bărbatul în vârstă de 33 de ani a fost în comă timp de două săptămâni din cauza unui accident grav de circulație.

„Numele meu este Nistor Stelian, sunt din Sibiu și sunt bucătar. Lucrez în bucătărie de la vârsta de 16-17 ani. Eu lucrez în Suedia iarna. La început mi-am găsit de lucru în Centrul Vechi din Sibiu, am început ca ucenic, apoi am cunoscut bucătari, am învățat meserie. Acolo am cunoscut un om care căuta bucătari în Suedia. M-am hotărât să plec pentru 5 luni. Am muncit foarte mult. Munceam zi de zi de la zece la zece seara. Dar nu îmi pare rău”, a povestit concurentul show-ului culinar, relatează revista Ciao.

Totodată, concurentul din echipa lui Florin Dumitrescu a mărturisit că a trecut printr-o perioadă neagră.

„Când am venit acasă, am avut un accident foarte grav. Mergeam pe Națională (n.r. DN) și o mașină a intrat în mine. Mi s-a oprit inima de trei ori. Am fost vreo 2 săptămâni în comă. Am stat 65 de zile în spital și nouă luni de zile imobilizat la pat”, a povestit Stelian Nistor, la Chefi la Cuțite.

