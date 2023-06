Mii de rățuște au umplut Cibinul de Ziua Copilului. Aflată la a șasea ediție „Cursa de rățuște” a cucerit încă odată inima sibienilor. Copiii au fost cei mai încântați de eveniment, iar aplauzele au continuat chiar și după ce toate rățuștele au trecut linia de finiș.

Sute de sibieni s-au adunat joi, 1 iunie, pe malul Cibinului pentru a urmări „Cursa de rățuște”. Evenimentul a început la ora 13:00, când cele 4 mii de rățuște au fost aruncate de pe Podul Neculce. De acolo, cursa a continuat sub privirile atente ale participanților, până la pod învecinat cu Piaţa Cibin, unde prima rățușcă care a trecut linia de sosire a fost aplaudată și aclamată.

Copiii, încântați de eveniment

La acest eveniment, cel mai mult s-au distrat copiii, care au fugit pe pe malul Cibinului pentru a urmări rățuștele. De asemenea, sub Podul Neculce, aceștia s-au putut bucura de un atelier de pictură, unde fiecare a putut să își creeze o rață. „Cursa de rățuște mi s-a părut frumoasă, mi-a plăcut când au căzut rățuștele de pe pod. E prima oară când particip și vreau să mai particip” a spus Radu.

„Cursa mi s-a părut foarte frumoasă. Cel mai mult mi-au plăcut primele rățuște, era o rățușcă care avea desenată o inimă pe ea. M-am înscrie la cursă, am luat trei bilete. Am mai participat și înainte de vreo două ori” a spus Sorin.

Și pentru adulți cursa a fost un eveniment inedit. „A fost foarte frumos, chiar un eveniment deosebit pentru copii și se vede că tuturor le-a plăcut. Am venit și eu, chiar dacă nu mai sunt copil pentru că mi se pare foarte interesantă ideea. Este o activitate foarte faină de 1 iunie. E prima oară când particip și sunt foarte încântată, abia aștept să vin și la anul” a spus Cristina.

218, numărul norocos

Participanții au așteptat cu „sufletul la gură” să vadă care rață va fi cea norocoasă. Numărul 218 a fost cel câștigător. Toţi banii strânşi în urma vânzărilor de bilete şi a donaţiilor, se vor îndrepta către Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară Terezianum, bani ce vor contribui la retehnologizarea atelierului de panificaţie unde activează zilnic zeci de tineri pasionaţi de domeniul alimentar.

„Suntem la a șasea ediție a proiectului nostru „Cursa de rățuște”. Dacă în anii trecuți am sprijinit dotarea Spitalului Clinic Județean, mai precis secția de cardiologie, precum și Centrul de Plasament Gulliver, în acest an am ajutat Liceul Lia din Sibiu. Am avut un număr de 4 mii de rățuște, la care le-am dat drumul pe râul Cibin” a spus Tiberia, membru Rotaract Sibiu.

Participanții s-au putut bucura și de o tombolă în cadrul căreia au putut câștiga diferite produse. „Anul acesta am avut de vânzare rățuște, am avut și o tombolă la care s-au putut înscrie oamenii pentru a câștiga produse de la sponsorii noștri și de asemenea, bilete pentru această minunată cursă. Din punctul nostru de vedere a ieșit un eveniment foarte frumos, toți copiii au fost foarte fericiți și suntem foarte mulțumiți de această ediție” a spus Briana.

