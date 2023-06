Este momentul să recunoaștem că astăzi România nu își mai poate permite să țină dascălii și elevii departe de școală, a spus Nicolae Ciucă, înaintea ședinței de Guvern în care va fi aprobată ordonanța privind salarizarea personalului din sistemul național de învățământ de stat.

„Sunt convins că astăzi autoritățile, părinții, dascălii, suntem datori ca îndeosebi de ziua lor să facem în așa fel încât să le recunoaștem dreptul la educație și să facem în așa fel încât să benefieze de tot ceea ce înseamnă dreptul la școală. Eu am convingerea că în urma acestor aproape două săptămâni in care ne-am întâlnit cu liderii de sindicat, cu reprezentanții părinților, ai copiilor, am înțeles cu toții că avem nevoie să recunoaștem rorlul esențial al educației”, a spus premierul, care a reafirmat disponibilitatea la dialog a autorităților, transmite Mediafax.

„Am convocat această ședință de Guvern, astăzi de 1 iunie, pentru că am apreciat că este absolut necesar să facem în așa fel încât să remediaem tot ceea ce s-a întâmplat în acești 30 de ani în care s-au acumulat o serie de nedreptăți și inechități în sistemul educațional, iar acestea trebuie să fie îndreptate”, a adăugat Ciucă.

Acesta a spus că ordonanța de urgență schimbă radical modul de salarizare în educație.

„Întregul personal din sistemul de educație, aproximativ 330.000 de oameni, care au zilnic grijă de copiii noștri, vor beneficia de o nouă grilă de salarizare, vor fi primii beneficiari ai noii grile de salarizare. Din perspectiva noastră, este garanția încrederii că discutăm despre un proces ireversibil, care va fi consolidat prin dialog, prin măsurile care vor fi luate la nivelul Ministerului Educației și la nivelul Guvernului, astfel încât să asigure derularea întregului proces de reformă din Educație”, a afirmat premierul.

Șeful Guvernului este convins că prin decizia de astăzi și prin întâlnirile pe care le va avea cu reprezentanții sindicatelor din Educație „vom reuși să redăm speranța unui viitor mai bun pentru copiii noștri”.

„Este momentul să recunoaștem că astăzi România nu își mai poate permite să țină dascălii și elevii departe de școală. Sunt momente foarte importante pentru copiii din clasa a opta, sunt momente importante pentru tinerii care finalizează liceul și trebuie să intre în examenul de Bacalaureat, sunt aspecte pe care le avem în vedere, astfel încât să intrăm în normalitate”, a precizat Nicolae Ciucă.

Urmăriți Ora de Sibiu și pe Google News