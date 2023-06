Cum ar fi să poți auzi vocea persoanelor dragi oricând, la orice oră din zi și din noapte, acum, dar și peste zece ani? Cum ar fi ca bunica să le poată spună o poveste nepoților, înainte de culcare, chiar dacă îi despart mii de kilometri? Cum ar fi să ai captate în foi gângurelile bebelușului tău și să le poți reasculta când va crește? Toate acestea sunt posibile datorită Irinei Hriba, o mămică din Sibiu care a dat naștere unui proiect inedit: o carte de povești ce are integrată o funcție de înregistrare și redare a vocilor. Este o carte altfel – o carte cu amintiri vii – conceptul fiind unic în România.

Pe piață există o mulțime de cărți interactive care prezintă sunete de animale ori cântece, dar până de curând nu exista niciuna care să capteze vocile persoanelor dragi. Sibianca Irina Hriba a conceput o astfel de carte pentru ca părinții, bunicii și frații să se poată înregistra în timp ce citesc o poveste, iar înregistrarea vocală să rămână salvată pentru ca cei mici să o poată asculta în timp ce răsfoiesc paginile cărții.

Succesul „Elefantul ELO și Egreta EGA” – Cartea a ajuns în America și Asia

„Elefantul ELO și Egreta EGA”, prima carte a sibiencei, a ajuns la o mulțime de români, în marile orașe din Europa, dar și pe alte două continente, în Statele Unite ale Americii și în Asia, bucurându-se de o mare popularitate. „Prima carte este acum Sold Out, aceasta ajungând la familii atât din Europa, cât și pe alte continente (America și Asia) la familiile de români stabilite acolo. Am avut parte de o mulțime de surprize, fiindcă a ajuns departe, în New York, dar și în Tokyo”, spune Irina.

Citește și: Proiect unic făurit de o sibiancă

„EMOȚII” desenate de copii

De curând a fost scoasă pe piață a doua carte – EMOȚII – care are integrate aceleași funcții, de înregistrare și redare a vocilor. Pe lângă acestea, ea cuprinde ceva inedit – toate ilustrațiile au fost concepute în totalitate de către copii.

„În cea de-a doua carte am scris despre emoții, dorind să răspund curiozităților copiilor. Cartea vorbește despre modul în care aceștia percep comportamentul altor copii, despre ce pot face când se simt copleșiti de emoții, despre importanța promisiunilor, despre unicitatea fiecăruia. Este un dialog dintre un copil și bunica lui. Și fiindcă este vorba despre emoțiile lor, am ales ca ilustrațiile să fie realizate tot de copii. În urmă cu câteva luni am lansat un concurs pe Facebook, fiecare micuț fiind liber să deseneze, să picteze ceea ce simte. Fetele noastre au ales câștigătorii care, pe lângă că au fost premiați cu o carte, au primit și recunoaștere socială, numele lor fiind menționate”, explică Irina.

Cartea are integrate opt butoane care permit înregistrarea vocală și apoi redarea acesteia. Printr-o simplă apăsare de buton, vă puteți înregistra vocea ori de câte ori este nevoie. Se pot înregistra mai multe persoane, iar capacitatea totală de înregistrare este de 8 minute (1 min/buton). Cartea funcționează pe baterii, însă atunci când ele nu mai sunt funcționale, înregistrarea rămâne salvată și poate fi în continuare redată. Irina a înregistrat acest model și la OSIM (Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci), ideea sibiencei și a familiei ei fiind acum protejată de lege și având, totodată, exclusivitate.

Cartea „Emoții” poate fi comandată de pe site-ul www.eloega.ro la prețul de 149 de lei. Mai multe detalii despre proiectul unic făurit la Sibiu găsiți și pe pagina de Facebook Eloega.ro – carte cu înregistrare și redare vocală, dar și pe Instagram.

Urmăriți Ora de Sibiu și pe Google News