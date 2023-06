În lumea muzicii, talentul autentic și pasiunea devotată pot deschide uși către o carieră strălucitoare. Cristiana Sofia Damian, o tânără artistă din Sibiu, a reușit să-și facă cunoscut numele în industria muzicală locală și nu numai, iar recent, aceasta a obținut victoria în competiția Deva Music Star, ajunsă la a IX-a ediție.

Însă, pasiunea și talentul ei au depășit granițele, iar Cristiana a avut ocazia să participe și la festivaluri importante din Dubai. Într-un parcurs muzical impresionant, în această toamnă, ea se pregătește să cucerească scena Fashion Week din Milano.

Cristiana Damian a devenit cunoscută în Sibiu ca o tânără talentată și carismatică. Participarea sa la competiția Deva Music Star, un concurs muzical , a reprezentat o oportunitate extraordinară de a-și demonstra abilitățile și de a-și face auzită vocea. Prin interpretarea sa impresionantă și carisma sa naturală, Cristiana a impresionat juriul și publicul, câștigând competiția și obținând titlul de „Deva Music Star”.

Aceasta a interpretat melodiile „Ce vrei să faci din mine” și „Je t’aime” de la Lara Fabian, prestații apreciate și aplaudate îndelung de spectatori.

„Sunt foarte încântată și fericită de acest premiu. În ziua concursului am avut foarte multe emoții, fiind chiar ultima din concurs, la ora 22:30, iar când am intrat pe scenă totul a fost minunat. Am cântat ,,Ce vrei sa faci din mine”, piesa Mihaelei Mihai, o variantă jazz a doamnei Ozana Barabancea, pregătind această piesă cu dânsa, iar a doua melodie se numește Je T’aime, interpretată de Lara Fabian. Ieșind din scenă, câțiva dintre membrii juriului m-au felicitat pentru prestația mea. A fost o experiență extraordinară deoarece au participat mulți copii foarte talentați, știindu-se faptul că ,,Deva Music Star” este unul dintre cele mai valoroase concursuri de acest gen din țară cu un juriu de excepție. Este cel mai important trofeu câștigat de mine până acum și sunt foarte recunoscătoare tuturor profesorilor si mentorilor pe care i-am avut până acum, dar în special părinților mei, care m-au susținut mereu” a declarat solista sibiancă, Cristiana Sofia Damian.

În continuarea parcursului său, Cristiana Damian se pregătește de un moment remarcabil pentru toamna aceasta. Ea a fost selectată pentru a cânta pe scena Fashion Week din Milano, unul dintre cele mai prestigioase evenimente din lumea modei. Această oportunitate de a-și îmbina muzica cu moda reprezintă un moment cheie în cariera sa în continuă ascensiune.

Citește și: Sibianca pentru care pianistul lui Celine Dion va compune o piesă – Cristiana Damian a impresionat pe scene din Dubai și Canada

Urmăriți Ora de Sibiu și pe Google News