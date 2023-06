„Olimpia” este singurul bazin olimpic de înot din Sibiu. Închis de mai mulți ani pentru a fi modernizat, lucrările la bazin nu au început nici până în ziua de astăzi cu toate că ar fi trebuit să se desfășoare de la jumătatea anului 2022. Proiectul de modernizare a fost încetinit de problemele birocratice, iar sportivii de performanță au avut cel mai mult de suferit din cauza lipsei unui bazin olimpic unde să își poată desfășura antrenamentele.

Antrenorii de înot din Sibiu au observat că lipsa unui bazin olimpic are repercusiuni asupra performanței sportivilor sibieni. Mai mult, rata abandonului sportivilor a crescut, iar copiii care își doresc să facă înot de performanță sunt limitați de caracteristicile bazinelor private de înot din Sibiu.

„Sportivii din Sibiu sunt foarte afectați de lipsa unui bazin unde să se antreneze la adevărata valoare. Ne antrenăm într-un bazin care nu este de stat, este privat, pe banii părinților. Bazinul nu are tot ce îi trebuie unui bazin de înot de performanță, nu are stegulețe, nu are blocstarturi, nu are adâncimea necesară și nici lățimea culoarelor necesare”, spune Mirela Păușescu, antrenor CSM Sibiu.

Mulți sportivi s-au lăsat de înot

Antrenoarea de înot Mirela Păușescu susține că lipsa unui bazin olimpic îi afectează pe sportivii de performanță, pe copiii cu vise mărețe în acest sport, dar și pe sibienii de rând care practicau înotul pentru relaxare sau sub o formă de educație fizică.

„Sunt foarte mulți sportivi care s-au lăsat de înot, de la începutul pandemiei când s-a închis bazinul Olimpia, dar în același timp sunt foarte mulți copii care vor să facă înot și sunt limitați. Fie nu își permit, nu pot să vină la program, nu au cum să ajungă, nu avem noi disponibilitate în bazin sau nu avem destule culoare să lucrăm cu ele. Nu putem să ne desfășurăm activitatea zilnic. Cei care sunt cadeți juniori nu pot să facă antrenament zilnic așa cum ar trebui, fac doar de trei ori pe săptămână”, spune antrenoarea.

„Performanța are de suferit”

Sportivii care practicau săriturile în apă sunt cei mai afectați pentru că în Sibiu nu există un bazin care să aibă o adâncime adecvată astfel încât să se poată efectua antrenamentele. „La sărituri este și mai gravă problema. Nu are cum să sară un copil într-un bazin cu o adâncime de un metru patruzeci, cât are bazinul. Se pune accentul pe pregătire fizică, pe uscat”, spune antrenoarea de la CSM Sibiu.

Un alt antrenor din Sibiu a spus că după închiderea bazinului Olimpia a optat pentru bazinul de la Baia Populară Sibiu, iar mai apoi pentru bazinul din Cisnădie. „Eu aștept să se redeschidă bazinul olimpic. Etapa de inițiere se poate face și la bazinele pe care le avem, însă sportivii de performanță sunt cei care au de suferit pentru că nu au posibilitatea să se antreneze corespunzător. Performanța a avut și are în continuare de suferit din cauza acestui deficit. Cei de la sărituri nu se pot antrena pentru că lipsesc trambulinele, la Olimpia era trambulină de 10 metri. Ideal ar fi să se redeschidă bazinul pentru că erau prețuri de stat, nu de privat” a spus o altă antrenoare se înot din Sibiu.

Sportivii de performanță părăsesc Sibiul din lipsa unui bazin

Constantin Popovici, românul care a făcut istorie la proba de sărituri de mare înălțime și a luat aurul la Campionatului European de Natație de la Roma s-a antrenat pentru o bună perioadă de timp la bazinul Olimpia. Cu toate că este îndrăgostit de Sibiu, sportivul de performanță a fost nevoit să se mute la București după ce bazinul Olimpia s-a închis și nu a mai avut unde să se antreneze.

„Eu am locuit în Sibiu pentru că îmi plăcea foarte mult orașul. Bazinul nu era cel mai bun, era destul de vechi. Odată cu pandemia s-a închis bazinul și nu s-a mai redeschis. Îmi pare rău că a trebuit să plec pentru că mie îmi plăcea foarte mult orașul. Am înțeles că este un proiect pentru a renova bazinul, dar este foarte mult de lucru și durează”, spune sportivul.

„De exemplu, echipa de sărituri în apă din Sibiu se chinuie cu antrenamentele, se antrenează pe uscat, cum ne-am antrenat și la București cât bazinul a fost închis. Mergeam în cantonamente unde stăteam cu săptămânile, cam asta fac și ei acum. Este greu să te antrenezi când nu ai lucrurile esențiale. Atunci și rata de abandon a acestui sport este destul de mare. Copiii merg doar la sala de bureți, de gimnastică și după aceea două săptămâni la concurs pe an”, adaugă Constantin Popovici, sportiv de performanță.

Lucrările la Bazinul Olimpia din Parcul Sub Arini ar fi trebui să înceapă în a doua jumătate a anului 2022. Următoarea etapă în ceea ce privește modernizarea bazinului este lansarea licitației. Citește și: Modernizarea Bazinului Olimpia intră într-o nouă fază – Se lansează licitația pentru lucrări

