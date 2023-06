În urmă cu aproape o săptămână, o femeie din satul sibian Cașolț era dată dispărută de către soțul ei. Polițiștii și familia au început să o caute pentru a se asigura că nu a pățit nimic. Dar, la câteva zile de la mediatizarea cazului în spațiul public, sibianca a rupt tăcerea. Aceasta a explicat, pe rețelele de socializare, care a fost motivul pentru care a fugit de acasă, lăsând în urmă cinci copii. „Nu am fost răpită, nu sunt sechestrată. Prefer pușcăria decât să stau cu tine”, i-a transmis aceasta soțului.

Simona Valendorfean a plecat de acasă în dimineața zilei de 30 mai. Câteva ore mai târziu, soțul ei a anunțat poliția, cerând să fie căutată. „La data de 30 mai, polițiștii sibieni au fost sesizați de către un bărbat cu privire la faptul că, la aceeași dată, în jurul orei 08;00, soția sa, VALENDORFEAN IONELA SIMONA, în vârstă de 32 de ani, a plecat de la domiciliu, din sat Cașolț, comuna Roșia, județul Sibiu, într-o direcție necunoscută, fără a mai reveni”, au transmis atunci reprezentanții IPJ Sibiu.

La scurt timp, femeia a rupt tăcerea, spunând că nu vrea să fie căutată. Ea a explicat și motivele pentru care a plecat de acasă.

Drama femeii dată dispărută – „Îmi venea să îmi pun ața la gât”

Simona a povestit, pe rețelele de socializare, de ce a plecat de acasă din Cașolț. Nu a fost o decizie de moment, a spus ea, mărturisind că i-a fost greu să se despartă de cei cinci copii pe care îi are împreună cu soțul ei. Dar, după mai mulți ani de căsnicie în care s-a simțit nefericită, a decis să lase trecutul în urmă.

„Nu sunt răpită, nu sunt nimic. Așa că nu mai aberați, am plecat de bunăvoie, fiindcă nu se mai putea. După cum vedeți, nu mă ține nimeni sechestrată. Nu mi-am lăsat cei cinci copii. Nu. Am plecat și mi-am lăsat un soț, nu copiii. Da, sunt mamă, îmi iubesc copiii, dar nu pe el, nu îl vreau pe el. El mă dă dispărută, dar cu mine vorbește. (…) N-am plecat de bunăvoie. Vecinii mei zic că a fost un tată bun și iubitor, dar n-a fost. Eu i-am făcut toate treburile lui acasă. Îmi iubesc copiii, pentru ei am suportat 13 ani. A zis că se îndreaptă, că își revine. Nimeni nu pleacă de bunăvoie și eu am suportat destul. Câteodată și bărbații sunt părinți, nu numai mamele. Eu nu i-am făcut viața un calvar. Așa că e timpul ca și el să devină tată, să simtă că are cinci copii. Mă dureau umerii, mergeam la muncă și din cauza lui am lăsat serviciul. Nu judecați oamenii, că eu îmi iubesc copiii. Eu am lăsat un bărbat, dar nu copiii! La copii mă pot întoarce, că sunt ai mei. Am suferit mereu pentru ei”, a spus Simona într-un live pe Facebook.

Femeia a explicat că, deși nu a fost victima violențelor fizice, n-a lipsit abuzul psihic. Din acest motiv, fiindcă se simțea mai mereu copleșită de ceea ce îndura acasă, au exista și momente în care a vrut să își pună capăt zilelor. „Nu se mai putea așa, știa toată lumea cine e. Nu mai suportam, îmbătrâneam. Am 32 de ani, dar el mă făcea de 50. Am avut momente în care îmi venea să îmi pun ața la gât, să mă lipsesc de lumea asta. Nu te bate cu palma, te bate cu vorba! Atât. Că nu dă în tine. Și e destul pentru o femeie să te bată cu vorba! (…) Prefer pușcăria decât să mai stau cu tine. Oricum 13 ani au fost ca la pușcărie cu tine, măcar de ajung acolo mă scap de tine”, a adăugat femeia.

În timp ce ea a explicat motivele pentru care a ales să plece de acasă, soțul care a dat-o dispărută își spune și el povestea, tot pe rețelele de socializare. „Ea zice că nu și-a părăsit copiii, ci pe mine. Sunt de acord cu treaba asta, că m-a părăsit pe mine. Dar copiii? Nu te-am bătut (…). Ea și-a zis of-ul, dar nu a zis tot. Lumea care mă cunoaște poate să demonstreze că am fost un familist și mi-am văzut de copii și că au fost duși la școală”, a spus bărbatul.

