Inter Sibiu și FC Avrig își dispută miercuri, 7 iunie, de la ora 18.00, finala fazei județene a Cupei României, pe terenul de la Rășinari.

Inter Sibiu și FC Avrig își vor disputa finala fazei județene a cupei, pe 7 iunie, de la ora 18.00, pe stadionul de la Rășinari.

În Liga 4 Sibiu, Inter a terminat pe locul 2 în clasament, având 70 de puncte, iar Avrig este sigură de locul 3, cu 62 de puncte și un meci mai puțin disputat. Cele două echipe și-au disputat finala cupei și sezonul trecut, când Inter Sibiu s-a impus clar, cu 3-0. În ultimul joc direct, în urmă cu două săptămâni, la Avrig, a fost egal, scor 1-1.

Antrenor-jucător la Inter Sibiu, Daniel Tătar speră să termine sezonul miercuri cu un trofeu, care ar mai atenua din amărăciunea ratării titlului județean. ”Ar fi important să luăm cupa și să încheiem anul cu o victorie și un trofeu, pentru Inter ar fi a doua cupă la rând. Nu va fi ușor, am avut un meci greu la Avrig și recent, în campionat” a spus Tătar.

Experimentatul jucător sibian a făcut ușor trecerea de la jucător la antrenor principal. ”A fost ușor, mai ales că făceam parte dintre băieți și îi cunoșteam foarte bine, sunt cel mai experimentat și probabil din acest motiv am fost eu ales. Pentru Inter Sibiu, este important însă că vom continua, nu știm încă dacă la Liga 4 sau Liga 3, dar echipa merge înainte. Asta este important pentru suporteri, pentru copii, că se dorește fotbal la Inter, mai ales că în vremurile acestea, multe echipe dispar” a mai spus Daniel Tătar. Din echipa sibiană nu mai face parte atacantul Brian Lemac, care și-a terminat contractul și a părăsit clubul.

AJF Sibiu a delegat pentru finala de la Rășinari o brigadă cu centralul Florin Lac și asistenții Adrian Prodan și Ștefan Vasile, în timp ce Alexandru Duma va fi rezervă. Observator de arbitri va fi Marian Bordean.

Gabriel Tănase: ”Surpriză ar fi dacă am câștiga”

Gabriel Tănase, antrenorul echipei FC Avrig speră ca echipa sa să reușească din nou un meci bun contra Interului Sibiu, așa cum a făcut-o și în ultimul meci de Liga 4, când scorul a fost egal, 1-1. „Ne dorim să câștigăm, ne pregătim mental de o săptămână, deoarece cu prezența la antrenamente este mai greu, fotbalul nu este prioritar la Liga 4, jucătorii noștri au joburi. Jocul cu Inter este foarte greu, am scos un egal contra lor în campionat, la noi, dacă scoți un rezultat bun, te relaxezi. Inter și Mediaș sunt cele mai bune echipe din campionat, așa că va fi un meci greu. Este o finală de cupă, ne dorim să câștigăm, dar categoric avem șansa a doua. Surpriză ar fi dacă am câștiga, nu dacă am pierde. Noi am dus campionatul în 13-14 jucători, plus 2, 3 juniori” a precizat tehnicianul celor de la Avrig, Gabriel Tănase. În 2021, în pandemie, FC Avrig a reușit eventul pe plan județean, aducând ultimele trofee la poalele Făgărașului.

Urmăriți Ora de Sibiu și pe Google News