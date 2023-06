Au trecut aproape 4 luni de la dispariția studentei de la Teologie din Sibiu. Dispariția ei este plină de mister, cazul său fiind subiectul multor discuții. Diferite persoane și-au exprimat public părerea despre caz, iar cei mai mulți consideră dispariția ei un mister fără rezolvare.

Potrivit informațiilor disponibile până la acest moment, Angelika Maurer a părăsit de bunăvoie căminul unde locuia și și-a aruncat telefonul și portofelul în pădurea Dumbrava, după care nu a mai dat niciun semn de viață. Au urmat ample căutări organizate de autorități și voluntari, dar până în prezent, nu a fost găsită nicio urmă a Angelikăi. Poliția ne-a transmis că nu există noutăți în legătură cu acest caz, iar viitoare căutări nu sunt planificate.

Arvay Wolfgang este preot la Biserica Evanghelică Sfânta Margareta din Mediaș. Acestea ne-a mărturisit că nu o cunoștea personal pe Angelika, însă cazul ei i se pare inexplicabil. „Direct nu o cunoșteam, am aflat de caz din presă. Noi am aflat că a dispărut și că este căutată. Aceste mesaje le-am recepționat. Din câte știu, la noi la biserică nu au fost făcute căutări. Ne-a părut rău de ce a pățit, i-am dus grija, dar nu am fost contactat. Este posibil ca poliția să fi fost aici și să fi vorbit cu un alt preot sau cu protopopul” ne-a spus acesta.

Era necesara intervenția unui psiholog

După ce cazul a devenit popular, mai multe persoane au considerat că Angelika ar fi avut nevoie de sprijinul unui psiholog. Conform unor declarații, Angelika ar fi suferit de depresie în ultima perioadă. De asemenea, cu câteva zile înainte să dispară, fata și-a sărbătorit ziua de naștere singură în cămin, fără ca vreun coleg să îi spună „La mulți ani!”. Din mărturiile persoanelor care au cunoscută, Angelika era o fată retrasă care nu interacționa cu colegii. Nici la facultate nu era foarte implicată, profesorii susținând că avea o „tradiție” de a începe semestru în forță și apoi după câteva săptămâni lipsea de la cursuri, alegând să izoleze în camera de cămin.

„Cazul este un pic inexplicabil, s-au găsit actele și cred că a avut și probleme de sănătate, cred că era necesară la un moment dat intervenția unui psiholog să o consilieze sau a unui medic să o trateze. Dar aceasta este o părere venită de la cineva aflat la distanță, nu pot să zic ceva exact fără să o fi cunoscut” a mai spus Arvay Wolfgang.

Posibilitatea sinuciderii nu este exclusă

Momentul dispariției este învăluit în mister, exact ca personalitatea fetei. Înainte de a pleca, studenta și-a făcut anumite provizii. Telefonul și actele sale au fost găsite în pădurea de lângă oraș, iar de acolo nicio urmă despre fată nu a mai fost găsită. Mai multe persoane și-au pus întrebarea în acest timp dacă fata va mai fi găsită.

„A trecut atâta timp de când a dispărut, actele ei au fost găsite, iar timpul trece. Este o poveste tristă, poate să fie dispărută sau să fi căutat ea sfârșitul ei voluntar sau este vorba despre o răpire. Nu știu în ce direcție a mers într-adevăr” a spus Arvay Wolfgang.

Nu au mai fost organizate căutări

Organizaţia Rescue 4×4 nu a mai primit solicitări din partea Poliției Sibiu pentru a organiza căutări. Deși la început au fost chemații sute de sibieni pentru căutări, acum acestea au bătut pasul pe loc.

„Noi am tot întrebat, nu am mai primit niciun răspuns. Am avut zilele acestea discuții, nu am mai auzit nimic. Dispare o persoană și nu o mai căutăm. Noi avem timp și am mai căuta. Nu este nimic oficial din păcate. La început ne-am activat mulți oameni și după aceea să nu mai fie nici o căutare. Nu cred că ar mai fi în viața” a declarat pentru Ora de Sibiu un reprezentant al organizației.

