Zeci de polițiști și procurori vor participa, la mijlocul lunii iunie, la un eveniment de instruire privind detectarea practicilor anti-concurențiale, organizat în Sibiu. Poliția Română a lansat recent o licitație pentru a găsi o sală de conferințe potrivită, dar și un hotel unde să fie găzduiți participanții la curs. Pentru sesiunea organizată în orașul de pe Cibin se alocă un buget de peste 30.000 de lei.

Inspectoratul General al Poliției Române (IGPR) organizează, în perioada 15-16 iunie, o sesiune de instruire a polițiștilor în ceea ce privește detectarea posibilelor practici anti-concurențiale. Evenimentul face parte din proiectul „FairComp – Increasing awareness of law enforcers in detecting and investigating anticompetitive conduct”, finanțat de Comisia Europeană prin Single Market Programme.

„Autoritatea contractantă va organiza cinci sesiuni de pregătire profesională, la care experți din cadrul DG COMPETITION vor instrui polițiști și procurori cu privire la detectarea practicilor anti-concurențiale”, se arată în caietul de sarcini, unde sunt specificate cerințele minime și obligatorii. Primele două sesiuni vor avea loc în județele Cluj și Sibiu. Poliția Română are nevoie pentru acest eveniment de o unitate de cazare, care să dispună atât de o sală de conferințe, cât și de un restaurant. Condițiile trebuie să fie de minim 3 stele.

Hotel de cel puțin 3 stele cu sală de conferințe performantă

Potrivit caietului de sarcini, Poliția Română are nevoie pentru evenimentul de la Sibiu de o sală de conferințe amplasată într-un hotel de minimum 3 stele. Capacitatea acesteia va fi de cel puțin 40 de locuri, cu scaune și mese pentru toți participanții. „În sală să existe lumină naturală și aerisire, să existe dotări tehnice pentru prezentări multimedia (videoproiector, ecran de proiecție, sistem de sonorizare, microfoane), să fie disponibil acces Wi-Fi gratuit, să existe instalație de aer condiționat funcțională, sala să se afle în aceeași clădire unde vor fi prestate serviciile de cazare și catering, să fie pusă la dispoziția beneficiarului 8 ore în prima zi, respectiv 4 ore în cea de-a doua zi, să existe toalete pe același etaj cu sala”, sunt câteva dintre cerințele enumerate.

Sala va trebui să fie dedicată acestui tip de activitate. Nu se vor lua în considerare săli de restaurant și de bal sau săli care să aibă acces către bucătărie ori către centre spa.

Ofertantul va trebui să pună la dispoziție invitaților la eveniment cel puțin 20 de locuri de parcare.

În ceea ce privește serviciile de cazare, hotelul va trebui să pună la dispoziție 38 de camere pentru sesiunea de la Sibiu. „Camerele să fie situate într-o unitate hotelieră de minimum 3 stele. Cazarea se va face în camere single sau în camere duble în regim single. Hotelul trebuie să dispună de restaurant și bar de zi/cafe-bar. Camerele trebuie să fie dotate cu aer condiționat și sistem de încălzire”, se arată în caietul de sarcini.

Ce vor mânca polițiștii la Sibiu – Bufet rece, preparate din carne și vegane, desert, fructe și vin

Micul dejun, prânzul și cina se vor asigura în regim de bufet suedez pentru ambele zile. Meniul va fi finalizat în cooperare cu un reprezentant al Poliției Române, care își va da acorda asupra conținutului. Dar, în principiu, masa de prânz va cuprinde un bufet rece (minim 4 sortimente), supe și ciorba (minim două sortimente), preparate din carne și garnituri, preparate vegetariene și vegane, pâine, desert și fructe proaspete. De pe mese nu vor lipsa apa minerală naturală carbogazoasă și necarbogazoasă, și nici sucurile naturale. Meniul pentru cină va fi aproximativ la fel, însă vor fi incluse și băuturi alcoolice, respectiv vin alb și vin roșu.

Participanții, 38 la număr, vor avea și pauze de cafea, astfel că le vor fi puse la dispoziție următoarele: patiserie caldă dulce și sărată, mini-prăjituri, fursecuri, cafea, inclusiv lapte, zahăr alb, brun și zaharină, o selecție de ceaiuri, apă și sucuri naturale.

Poliția Română va plăti pentru cele două zile 30.021,56 lei (fără TVA). Sala de conferințe va fi închiriată cu aproape 3.000 de lei, iar cazarea pentru ambele zile va costa aproape 18.500 de lei.

