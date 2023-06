BC CSU Sibiu a parafat o nouă înțelegere cu antrenorul Tomas Rinkevicius, valabilă pentru următoarele două sezoane.

Cu Tomas Rinkevicius pe bancă, CSU Sibiu a fost revelația sezonului trecut în Liga Națională de baschet, în care a cucerit medaliile de bronz și a revenit astfel în cupele europene. Lituanianul a avut un bilanț de 18 victorii și 15 înfrângeri pe banca galben-albaștrilor. Balticul a avut o carieră îndelungată de jucător, petrecută în mare parte în țara natală, dar a bifat experiențe și în Ucraina, Austria, Franța și Danemarca. La nivel de antrenorat, Tomas are experiența de pe banca lui Neptunas Klaipeda și face parte din staff-ul tehnic al echipei naționale a Lituaniei, alături de care va merge la FIBA World Cup 2023.

„Ne bucurăm să continuăm munca din sezonul recent încheiat, alături de antrenorul Tomas Rinkevicius. Ne-am dorit mult să mergem pe continuitate și pe construcția echipei cu care vom aborda sezoanele următoare, bazându-ne pe cea din acest sezon, pornind de la staff-ul tehnic. Sperăm să abordam sezonul care urmează într-o notă excelentă și împreună să reușim performanțe cât mai bune, atât în competițiile interne, cât și în cele europene”, a spus Laurențiu Buduleci, președintele secției de baschet a BC CSU Sibiu.

Sibienii se vor baza în stagiunea viitoare și pe Mirel Dragoste, Rareș Uță, Aurelian Gavriloaia și juniorul Bogdan Bădițașcu, dar vor să prelungească contractele mai multor jucători care au contribuit la succesul din sezonul trecut.

”Am avut o viziune comună”

Lituanianul este mulțumit că a fost sprijinit de conducerea clubului, de jucători și de fani. „Mă bucur să lucrez în continuare în organizația CSU Sibiu! Sezonul trecut am preluat echipa într-o perioadă dificilă, iar de la primul antrenament am simțit o mare plăcere să fac parte din ea. Am avut o viziune comună cu managementul echipei, am reușit să creăm o chimie magică între jucătorii echipei și am simțit, de asemenea, un mare sprijin din partea jucătorilor. Cred că întreaga organizație a funcționat ca un tot, ceea ce a dus la rezultate grozave la sfârșitul sezonului! Având în vedere tot ce s-a întâmplat sezonul trecut, nu mi-a fost greu ca antrenor să iau decizia de a rămâne în echipă! Vreau să subliniez că suporterii CSU Sibiu creează o atmosferă unică la fiecare meci, așa că mă bucur ca și antrenor să fiu parte din această atmosferă!”, a spus Tomas Rinkevicius.

Tomas Rinkevicius a ajuns la Sibiu în anul 2021, când a devenit antrenorul coordonator al academiei de juniori din cadrul CSU. În același timp a pregătit echipa satelit din Liga I, cu care a obținut rezultate notabile.

