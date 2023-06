Cu câteva săptămâni în urmă,circulația de pe podul de peste Cibin de pe șoseaua Alba Iulia a fost deschisă în totalitate. Pe pod au fost amenajată pista de biciclete care la o primă vedere pare perfect funcțională, însă mai mulți bicicliști ne-au transmis că aceasta are diferite probleme.

La finalul lunii mai a fost inaugurat podul de peste Cibin aflat pe șoseaua Alba Iulia. Trotuarele și pistele pentru biciclete de pe ambele părți ale podului au fost deschise la aceeași dată. Bicicliștii din Sibiu au semnalat imediat anumite probleme în ceea ce privește pistele de bicicletă. O primă problemă este reprezentată de lățimea pistei, care conform acestora este la limita legală. Pe partea situată către Kaufland, lățimea pistei este micșorată de parapete.

„E făcută doar ca să fie la număr, atâta tot. Cum sunt făcute toate pistele, sunt foarte înguste. Asta este, nu o să facă nimic oricum. Nu m-am dat jos până acum de pe bicicletă pentru că am experiență, dar sunt alții care nu au, de exemplu, pe un copil nu îl poți pune aici pentru că este periculos pentru el” ne-a spus Rareș.

Pista de biciclete, sub nivelul trotuarului

Pe partea cealaltă a podului, pista de biciclete este sub nivelul trotuarului, iar bicicliștii trebuie să fie atenți la bordurile care o înconjoară pentru că se pot produce accidente.

„Din punct de vedere al utilizării eu zic că ar fi ok, problema este că momentan nu se conectează cu nimic de pe șoseaua Alba Iulia. Nu am înțeles de ce pe partea dreaptă în sensul dinspre aeroport spre oraș este pista mai coborâtă și pe partea cealaltă nu, poate din lipsa spațiului. Cred că au vrut să facă o delimitare fizică. Din punct de vedere al standardelor este clar că este îngustă și pe o parte și pe cealaltă. Pe partea unde este diferență de nivel este clar că este un impediment. Pe partea unde este la același nivel cu trotuarul este ok, ai spațiu pentru că nu este un trafic pietonal foarte mare și atunci nu ești obligat să stai pe linia respectivă, ai o siguranță mai mare” a spus Andrei Rusu de la Asociaţia Urban Bike Revolution.

Citește și: Pistă pentru biciclete desființată pe strada Țiglari – Primăria Sibiu spune că nu era suficient spațiu

Urmăriți Ora de Sibiu și pe Google News