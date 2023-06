La începutul lunii iunie, un eveniment ieșit din comun a avut loc la Liceul de Artă din Sibiu, acolo unde soțul actualei directoare l-a agresat pe profesorul de educație fizică, după o discuție aprinsă legată de datele de conectare în aplicația „Note în catalog”. Evenimentul a trecut neobservat pentru câteva zile, însă Inspectoratul Școlar Județean și Inspectoratul de Poliție din Sibiu, au confirmat ulterior incidentul.

Deși reprezentanții instituțiilor menționate au confirmat deschiderea unor dosare de cercetare în acest sens, ancheta bate pasul pe loc, iar aceasta va putea fi începută doar după ce directoarea liceului se va întoarce din concediul medical, lucru care suspendă deocamdată cercetările.

„Nu am deschis încă ancheta, deoarece doamna director este în concediu medical, lucru care suspendă cercetările potrivit legii” au declarat reprezentanții Inspectoratului Școlar Județean.

Potrivit OUG nr. 158/2005, durata de acordare a indemnizației pentru incapacitate temporară de muncă este de cel mult 183 de zile în interval de un an, socotită din prima zi de îmbolnăvire, însă începând cu a 91-a zi, concediul se poate prelungi de către medicul specialist până la 183 de zile, doar cu aprobarea medicului expert al asigurărilor sociale.

Apar mărturii șocante ale foștilor elevi de la Artă

Ca urmare a articolului apărut pe Ora de Sibiu, foști elevi ai Liceului de Artă din Sibiu și-au făcut curaj și au dorit să expună în mod public diferite tipuri de abuzuri la care aceștia erau supuși în timpul în care își desfășurau orele.

K.Y. este o fostă elevă care s-a simțit nedreptățită în ceea ce privește interacțiunile pe care aceasta le avea în afara orelor de liceu, fiind discriminată pe criterii de orientare sexuală. Avrigean Daniela i-a fost diriginte, chiar înainte să devină director al instituției, iar eleva spune că abuzurile pe care aceasta le realiza fie verbal, fie prin alte metode, erau la ordinea zilei. De la urlete și țipete, la manipulări emoționale în fața celorlalți elevi, directoarea nu făcea o excepție în ceea ce privea metodele iraționale de educare a celor din clasă.

„Eram în clasa a IX-a și începusem o relație cu o fată care era în același liceu cu mine. Diferența era de trei ani între noi, ea fiind în clasa a XII-a. Nu am ascuns niciodată faptul ca sunt atrasă și de fete, deci planurile dânsei se poate să fi fost date puțin peste cap deoarece la un moment dat a chemat-o pe mama la liceu să discute de anumite absențe ce trebuiau motivate prin clasica “scutire de mâna” (absențe de care mama știa), iar după ce au terminat de discutat acest aspect, doamna dirigintă, așa de nicăieri, se întoarce spe mama și ii spune <<Dar că e împreună cu o elevă de clasa a 12-a știți?>>. Mama știind toată povestea, ba chiar și cunoscând-o pe prietena mea atunci, a spus <<Da, a fost și pe la noi. Dacă ele sunt fericite ce treabă am eu să mă bag?>> Doamna dirigintă a rămas mască la auzirea veștii, dar din păcate povestea nu se termină aici.

În următoarea săptămână, prietena mea a venit sa îmi comunice faptul că diriginta de la clasa ei a întrebat-o personal dacă <<zvonurile>> despre relația noastră sunt adevărate. Cum nici aceasta nu se ascundea, a spus că totul e adevărat și acolo s-a încheiat povestea cu ea. Din păcate, la mine urma să fie partea cea mai nașpa. Urma ora de dirigenție în care dânsa a discutat cu întreaga clasă (nu doar cu mine așa cum ar fi trebuit) despre cum prietena mea ne-a confirmat relația și mi-a aruncat așa în bătaie de joc un <<casă de piatră>>, urmând ca toată ora să discute de cum încă nu știu ce vreau, că o să îmi treacă și că eu mă mint pe mine legat de atracția mea față de fete (7 ani mai târziu, încă nu s-a schimbat nimic).

Din păcate, a cerut feedback de la clasă în momentele alea și asta mi-a atras puțină ură asupra mea că doar <<cum să nu fim de-acord cu doamna dirigintă?>>. Au mai fost câteva momente în care dânsa s-a luat de mine și m-a amenințat că mă agață în cuier pe motiv că avea o pasă proastă și i-am răspuns înapoi, ca după aceasta sa mintă un profesor mai sever ca am zis lucruri despre el că să vină cu acesta la oră și să se ia de mine (bine ca atunci toată clasa a fost de acord ca nu s-a întâmplat de fapt așa). În rest, eu nu am avut așa multe altercații cu dânsa. Nu îmi plăcea cum se comporta cu restul clasei, la fiecare chestie eram amenințati și se urla la noi. Nu pot sa spun că ceea ce s-a întâmplat a fost ok și ar trebui îngropat sub preș” a menionat sursa citată.

Acuzații de abuzuri emoționale în fața celorlalți colegi

O altă elevă din fosta clasă a Danielei Avrigean a menționat că a trebuit să schimbe școala în mijlocul anului școlar după ce ea, alături de mama sa, au fost abuzate verbal. Motivul principal a fost reprezentat de faptul că aceasta ar fi oferit bani mai puțini la fondul destinat unei excursii. Mai mult decât atât, eleva susține că actuala directoare îi favoriza pe cei ai căror părinți aveau venituri prospere, încercând să obține anumite favoruri în acest sens.

„Această profesoară care acum este directoare la Liceul de Artă mi-a fost dirigintă. Vreau să încep prin a povesti cum se comporta cu alți colegi de-ai mei. Aveam o colegă cu anxietate socială destul de gravă și nu putea vorbi în fața clasei, iar această profesoară încerca să o umilească și mai mult decât atât, îi spunea că nu va putea face nimic în viață dacă refuză să vorbească în public și chiar o încuraja să se lase de școală. Doamna Avrigean inventa minciuni la ședințele cu părinții ca să bage conflict în familii. Spre exemplu, ea le spunea părinților că au sunat-o șase copii din clasă să îi spună că vor sa se sinucidă pentru a speria părinții” a menȚionat sursa citată.

Fostă elevă: „A spus că va renunța să ne mai fie dirigintă dacă eu nu mă voi muta la alt liceu”

Paula susține faptul că Daniela Avrigean ar fi adus jigniri elevilor în momentul în care aceasta primea cadouri, cum ar fi cele de 8 martie. De asemenea, din cauza faptului că mama sa era profesoară la Paris, aceasta ar fi încercat să obțină de la aceasta un schimb de experiență în Franța, lucru care nu s-a întâmplat, motiv pentru care aceasta a recurs la alte mijloace pentru a o face pe fată să se mute din clasa ei. Jignirile au vizat-o inclusiv pe mama acesteia.

„Era foarte draguță cu mine la începutul liceului și pot să zic chiar că mă favoriza. Pe parcurs, eu și colegii mei am realizat că ea încerca să se dea bine în special pe lângă elevii cu o situație financiară bună. Aici vreau să fac o mică paranteză legată de comportamentul ei. Atunci când primea cadouri de la clasă era veșnic nemulțumită. Noi i-am luat flori, iar ea ne reproșa că nu îi cunoaștem gusturile și că urăște acele flori. Apoi i-am luat alt cadou de mărțisor care din nou, nu i-a convenit. Odată, ea a rugat o colegă să îi facă niște picturi, iar în momentul în care fata i-a spus prețul cu care își vinde ea lucrările, diriginta noastră a fost foarte deranjată și enervată de faptul că nu le primește gratuit.

La mine nu a fost vorba de situația financiară, ci de faptul ca mama este profesoară la Paris, iar doamna mea dirigintă încerca să obțină un schimb de experiență acolo. În momentul în care a înțeles că nu poate obține nimic de la noi, lucrurile s-au schimbat. Fosta mea dirigintă, doamna Avrigean, a organizat o excursie la care urma și eu să merg. În ziua în care a strâns banii pentru excursie, ea a constatat că lipsește o anumită sumă și a început să mă acuze pe nedrept că aș fi dat mai puțin. Mi-a spus să îmi verific chiar și ghiozdanul. Următoarea zi a început din nou sa mă acuze, iar atunci m-am simțit înjosită, așa că am sunat-o pe mama mea să vină să vorbească cu doamna dirigintă.

A fost organizată o ședință la puțin timp după, unde s-a discutat problema în cauză, iar eu alături de mama mea am fost abuzate verbal. Cand încercam sa îi explicăm situația pentru a demonstra că avem dreptate, iar ea își dădea seama că avem argumente bune și că ceilalți părinți își vor da seama de vina ei, aceasta incepea sa urle la noi. Doamna Avrigean ne-a vorbit foarte urât și mie și mamei mele, iar în momentul în care am răspuns înapoi pentru a mă apăra, aceasta a început să spună că va renunța să ne mai fie dirigintă dacă eu nu mă voi muta la alt liceu. Și așa a trebuit ca eu să mă mut de la Liceul de Artă în mijlocul clasei a 11-a, fără să fi făcut absolut nimic greșit.

Țin să menționez că nu i-am facut niciodata probleme, iar până în acel moment ea susținea că ii place mult de mine și că sunt bună la materia pe care ea o preda. Eu sunt o fire mai moale și mai timidă, iar ea a profitat de acest fapt pentru a-și acoperi greșeala. Mai tin sa mentionez și de faptul că la fiecare problemă pe care ea o provoacă, aceasta începe să se victimizeze legat de faptul ca are probleme cu inima și face pareză. Am vazut că a mentionat despre asta și legat de conflictul cu profesorul de sport, iar asta e veșnica poveste care o pune pe ea in poziția de victimă pentru a scapa din orice problema” a declarat Paula Marin, fostă elevă la Liceul de Artă din Sibiu.

Daniela Avrigean: „Nu mai am ce să declar”

„Îmi pare rău, nu pot să vorbesc, sunt internată în spital, vă mulțumesc, la revedere. Sunați la școală. Este altcineva în locul meu și oricum, nu mai am ce să declar, ați văzut foarte bine ce a fost acolo. Deocamdată există procese pe rol și nu mai am ce să declar. Și pe civil sunt procese pentru multe alte situații, pentru defăimare și denigrare” a declarat Avrigean Luminița, directoarea Liceului de Artă Sibiu.

Între timp, fără a comenta inițial cazul, profesorul de sport și-a oferit un prim punct de vedere în ceea ce privește conflictul. „În – dreptul ei la replică, doamna directoare recunoaște în mod obiectiv toate faptele mentionate de d-voastră inițial. În mod subiectiv încearcă transferul unui incident instituțional grav într-un derizoriu personal . Este un incident instituțional și trebuie/va trebui tratat și rezolvat instituțional” a declarat Gabriel Mărgineanu, profesor de sport la Liceul de Artă Sibiu.

