Alexandru Weber, antrenorul echipei Măgura Cisnădie a asistat în weekend la turneul Final Four al Ligii Campionilor de la Budapesta. După ce a văzut pe viu triumful norvegiencelor de la Vipers, Weber crede că Liga Națională nu este mai prejos decât întrecerile interne din Ungaria, Danemarca, Norvegia și Germania, care au avut reprezentante în turneele finale ale cupelor europene la feminin.

„Aș spune că avem cel mai tare campionat intern din Europa. În Danemarca sunt trei echipe bune, în Franța, trei-patru echipe, în Ungaria se detașează net Gyor și Ferencvaros, iar Vipers câștigă la pas titlul în Norvegia. Toate aceste cluburi de top nu au mai mult de 8-10 meciuri dure pe plan intern până spre finalul anului competițional. În schimb, în România, chiar și echipa de pe locul 10 are forță azi, iar un club are vreo 20 de meciuri tari din 26” a spus tehnicianul Măgurii pentru We Love Sport.

”Nu ai cum să ai mereu vârf de formă”

Antrenorul echipei din Cisnădie crede că ritmul infernal din campionatul intern împiedică o echipă românească să aibă mereu vârf de formă pe parcursul unui sezon. ”Nu ai cum să atingi tot timpul un vârf de formă. Cu ritmul din România pe plan intern, poate că Vipers nu ar putea să aibă aceleași rezultate în Liga Campionilor. Echipele din Final Four-ul Ligii Campionilor și-au programat vârful de formă pentru această perioadă. În schimb, echipele de la noi, au jucat aproape săptămână de săptămână la intensitate maximă. Și nu mai pun la socoteală faptul că foarte multe jucătoare merg și la echipele naționale. Sunt de părere că avem cel mai tare campionat intern din handbalul feminin” a susținut Alexandru Weber.

