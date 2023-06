Directorul Teatrului Național „Radu Stanca” din Sibiu, Constantin Chiriac a vorbit în cadrul conferinței de miercuri, 7 iunie, despre evenimentele Festivalului Internațional de Teatru, dar a subliniat și probleme cu care se confruntă în perioada organizării marelui eveniment.

Cazarea personalităților care vor ajunge la Sibiu în perioada FITS este foarte importantă pentru a le oferi confortul de plin. Constantin Chiriac a observat o majorare semnificativă a prețurilor la cazările din Sibiu, mai ales în perioada festivalului.

„Noi am simțit pe pielea noastră ce înseamnă impactul festivalului asupra orașului și mai ales cum au crescut prețurile. De multe ori am fost surprins de seninătatea cu care unii dintre patroni îmi spun «Domnul Chiriac, este festival și este normal să mărim prețurile». Dragii mei, dar noi facem lucrul acesta, le-am spus. Dacă ne uităm în istoria festivalului când am fost în fața juriului, Comisiei Europene în 2022, una dintre întrebările cheie a fost despre cum vom acomoda turiștii, „Câte hoteluri de 5 stele aveți?” Eu nu am cum să asigur o coerență în ceea ce înseamnă dezvoltarea acestei zone, dar una peste alta uitați-vă la restaurantele hoteluri și pensiuni superbe care s-au născut”, a spus directorul Teatrului Național „Radu Stanca” din Sibiu, Constantin Chiriac.

Cazările, mai scumpe în Sibiu decât în Timișoara

Mai mult, directorul Teatrului „Radu Stanca” a mărturisit că a renunțat la colaborări cu unele hoteluri din Sibiu din cauza mai multor plângeri. Totodată, susține că Sibiul este mai scump decât Clujul din punct de vedere al cazărilor.

„Anul trecut am avut probleme cu unele hoteluri, cărora nu le dau nume, și pe care le-am abandonat pentru că ulterior am avut plângeri și atunci este normal să zicem că avem multe oferte în această clipă. Este o zonă sensibilă, dar credeți-mă am mers în ultima perioadă în mai multe locuri, Timișoara, Suceava, Baia Mare, Oradea la Iași și este o diferență mare. Sibiul este scump, unul dintre cele mai scumpe, este mai scump și decât Timișoara. Parțial Clujul este mai scump și parțial Bucureștiul este mai scump”, adaugă Chiriac.

De la an la an terasele de pe centrul Sibiului s-au extins vizibil, acest lucru reprezentând un alt impediment în desfășurarea spectacolelor în aer liber din cadrul FITS.

„Sunt multe lucruri pe care nu le putem noi corecta. Încercăm să avem dialog cu toate structurile. Credeți că ne este ușor să ne batem cu toate terasele să facem spectacole ambulante pentru că după dorința de expansiune probabil ar trebui să facem doar un șir pe mijloc. Dar lucrurile se rezolvă”, a mai spus Constantin Chiriac.

Ediția a 30 a FITS se va desfășura în perioada 23 iunie – 2 iulie și va avea peste 800 de spectacole și reprezentanții artistice.

Urmăriți Ora de Sibiu și pe Google News