În perioada 2 – 4 iunie 2023, municipiul Mediaș a sărbătorit 756 de ani de la prima atestare documentară a orașului, din data de 3 iunie 1267. Manifestările dedicate acestui important eveniment au avut loc atât în Sala Mare de Ședințe a Primăriei Mediaș, cât și în Piața Corneliu Coposu.

Activitățile pregătite de către municipalitate au debutat în dimineața zilei de 2 iunie, cu un simpozion dedicat istoriei Mediașului, lansări de carte și momente festive, în Sala Mare de Ședințe a municipalității. Au fost prezentate lucrările semnate de către ing. Liviu Pincan-Juga – „Evenimente și personalități din istoria Mediașului, oglindite în filatelie“; Ion Mihai Ionescu – „East Wind rain“; Hans Barth – Corespondență cu Hermann Oberth și familia sa (1971-1989): ,,Dragă mult stimate unchiule Hermann“ și Răzvan Faloba – ,,Farmacia verde“.

În cele trei zile ale manifestării, pe scena amplasată în Piața Corneliu Coposu au putut fi urmărite numeroase reprezentații artistice și sportive, dar și concerte susținute de vedete locale și naționale, la care au participat, conform estimărilor oficiale, peste 10.000 de persoane. De asemenea, la Muzeul Municipal Mediaș a avut loc un concurs tradițional de gastronomie, iar la Sala Polivalentă din cartierul Vitrometan s-a desfășurat competiția de streetball „Cupa Mediașului“.

Programul artistic a debutat vineri, 2 iunie, ora 16:00, cu demonstrații sportive și de dans susținute de către Clubul Copiilor, Asociația New Era, Magic of the Dance, Teo Dance School, Clubul Sportiv Ippon Med și Dragon Fight Academy, urmate de concerte susținute de către Grupul Motto, Virgil Suciu, Feri Teglaș și încheiate de către binecunoscuții Ducu Bertzi, Compact și Marcel Pavel.

Programul de sâmbătă, 3 iunie, a debutat la ora 17:30 și a cuprins recitalurile susținute de formația Dinamic, Tudor Turcu, Pepe, Alina Eremia și Andra.

În ultima seară a manifestării, 4 iunie 2023, organizatorii au pregătit recitaluri etno – folclorice deosebite, susținute de renumiți artiști și ansambluri de muzică populară. Pe scena amplasată în Piața Corneliu Coposu, au putut fi urmăriți Aurelian Suciu, Costel Popa, Diana și Bianca Crețu, Emilia Muntean, Luminița Dejan, Cosmina Fulea, Sânziana Ștefan, Mihaela și Ciprian Istrate, Mariana Deac, Ansamblurile de dansuri populare „Târnavele“ și „Muguri de pe Târnave“. Spectacolul dedicat Zilei Mediașului s-a încheiat cu artiștii Carmen Ienci, Georgiana Lobonț, Taraful Cristi Inchescu și Ansamblul Folcloric Profesionist „Cindrelul – Junii Sibiului“.

Mulțumim tuturor participanților, precum și spectatorilor, prezenți în număr mare în fiecare zi a evenimentului dedicat sărbătoririi a 756 de ani de la prima atestare documentară a municipiului nostru.

