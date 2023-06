FC Avrig a cucerit trofeul acordat de AJF Sibiu pentru Cupa României – faza județeană, ediția 2022-2023, după ce a câștigat finala de la Rășinari, 2-1 cu Inter.

Condusă la pauză după golul lui Stoia din minutul 11, Avrigul a răsturnat rezultatul în partea secundă și s-a impus cu 2-1, după reușitele lui Marius Cosovanu din minutul 52 și Andrei Luca din penalty, în minutul 75.

Pe final de joc, Luca de la Avrig a fost eliminat pentru cumul de cartonașe galbene. Surprinzător, Avrigul s-a impus cu 2-1 și și-a luat revanșa după finala din sezonul trecut, când Inter câștigase clar.

FC Avrig a cucerit astfel un nou trofeu, cupa pe plan județean, după ce, în 2021 reușise eventul. Premierea câștigătorilor a fost făcută la final de președintele AJF, Ioan Duma.

Tehnicianul de la FC Avrig, Gabriel Tănase poate fi mulțumit, după un sezon excelent, în care, cu un lot restrâns, a terminat pe podium în Liga 4 și a câștigat cupa. ”E un rezultat just, dacă ne gândim că i-am dominat clar acum două săptămâni în campionat și am fost egalați dintr-un penalty care nici nu a fost. Evidențiez toată echipa noastră, băieții au dat dovadă de caracter, nu e ușor să revii cu Inter Sibiu, mai ales că noi facem puține antrenamente. Se putea orice pe final, fiecare echipă a mai avut ocazii. Suntem o mână de oameni, așa am dus tot sezonul, sper să fim mai mulți în campionatul următor” a spus antrenorul lui FC Avrig, Gabriel Tănase.

Inter rămâne marea perdantă a acestui sezon, în care a terminat pe 2 în campionat, unde a fost devansată de Mediaș, dar a cedat și în finala cupei.

FC Avrig: Vlasie – Bucur, Pavel, A. Luca, E.Hrițuleac (Corcoveanu 65), R. Anghel, Prodea, Simion, Cosovan, Colarez, A. Coman (G. Tănase 63). Antrenor: G. Tănase

Inter: Agârbiceanu – Barbu (Belașcu 69), Tineiu, Bărculeț, Giura (Tătar 80), Băra, Stoia (Standima 92), Boldea, Greavu, Oprișor, Bratima (Răcean 69).

Urmăriți Ora de Sibiu și pe Google News