Adina Drăghici este o fată din comuna Sadu care la 14 ani și-a lansat prima piesă. Adina a continuat constant să învețe și să se dedice pasiuni sale, iar recent a lansat o nouă melodie „Trece badea-l meu pe cale”.

De la o simplă joacă, până la la adevărată performanță, Adina a reușită prin perseverență să își atingă țelul. Pasionată de muzică de când se știe, viața ei s-a schimbat complet după ce s-a înscris la Şcoala Populară de Arte şi Meserii Ilie Micu și la cursurile de canto din privat.

Povestea completă a parcursului său a fost relatată de Ora de Sibiu acum aproximativ patru luni, când Adina deja își lansase prima sa piesă „Sunt sădeancă și-mi stă bine”, iar în cadrul interviului, tânăra artistă ne-a mărturisit că lucrează la o nouă piesă.

Munca ei nu a fost în zadar, iar pe 4 iunie, noua ei piesă a fost lansată. Învârtita are elemente tradiționale din mărginime, având, ca și prima sa piesă, sursa de inspirație comuna Sadu. Peisaje unice, tradiția ciobanilor din mărginime și vocea caldă a Adinei compun cea mai nouă piesă a sa.

„Noua mea piesă este o învârtită tare frumoasă “ Trece badea-l meu pe cale “. De data aceasta nu am filmat singură. La filmarea videoclipului a luat parte sora mea și un bun prieten. Am ales sa postez învârtita de Rusalii, m-am simțit foarte bine și mă bucur că le place și oamenilor care o ascultă. Mă bucur foarte mult că noua mea piesă este foarte ascultată și are un număr foarte ridicat de vizionări, având în vedere ca sunt și la început de drum. Piesa va fi difuzată și pe postul Hora Tv” ne-a spus Adina.

