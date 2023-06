Un eveniment dedicat tuturor iubitorilor de câini și nu numai va avea loc la Sibiu. Pădurea Dumbrava va fi gazda „Expoziției chinologice multirasă”.

Pe data de 24 iunie 2023, începând cu ora 10:00, Uniunea Chinologică Royal (U.Ch.R.) va realiza un eveniment dedicat câinilor. „Dincolo de arbitrajul de specialitate și competițiile cu care v-ați familiarizat deja în cadrul expozițiilor UCHR, acest eveniment găzduiește un târg de adopții organizat de InnocentSoul și o demonstrație de dresaj susținută de Constantin Bogdan Fedor – Echipa K9” au transmis organizatorii pe pagina de Facebook.

Expoziția cuprinde exemplare din mai multe rase de câini pentru care se asigură:

– 3 ringuri de arbitraj în sistem multijudging unde vom avea câte 2 arbitri la clase, 2 arbitri la BOB (Best of Breed) și 4 arbitri la BIS (Best in Show);

– arbitraj pentru titlul de Campion România;

– arbitraj în vederea obținerii Pedigree-ului de tipicitate pentru câinii care nu dețin acte de origine, indiferent de rasă, condiția fiind ca vârstă minimă a câinelui să fie 9 luni. Certificatul se eliberează gratuit – pe loc.

Concursurile evenimentului vor fi:

– BEST MOVEMENT

– BEST JR HANDLER

– JR BEST IN SHOW

– BEST IN SHOW

– TOMBOLĂ PENTRU PARTICIPANȚII ÎNSCRIȘI.

„Nu se fac înscrieri la fața locului! Sunt acceptate doar înscrierile făcute prin intermediul site-ului, până la termenul limită anunțat! Termenul limită pentru înscrieri: 20.06.2023” a mai transmis sursa citată.

