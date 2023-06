A început a XI-a ediție a Festivalului Internațional „Hermannstadtfest. Anul acesta, peste 200 de artiști vor participa la eveniment, aceștia fiind atât din țară, cât și din străinătate.

„Anul acesta avem peste 200 de participanți, concurenți și invitați speciali atât din țară, cât și din Ucraina, Republica Moldova, Italia, Turcia, Statele Unite, etc. Avem categorii de suflet ca în fiecare an pentru care cred că majoritatea generațiilor se bucură de faptul că păstrăm vie amintirea celor care au compus” au spus organizatorii.

Festivalul a pregătit diferite surprize pentru participanți, printre care se numără un masterclass cu Ofelia Popii în data de 8 iunie și un spectacol la Șura Mare. Festivalul va avea trei secţiuni, respectiv: Muzică Populară – Tradiţională (dedicată regretatului artist Daniel Rosalim), Muzică de ușoară şi Creaţie.

Spectatorii se vor bucura în timpul festivalului (8-11 iunie) şi de recitaluri susţinute de către: Luiza Zan, Dan Dimitriu, Anca Mărginean, Cenaclul „Lumină Lină” – cu participarea părintelui Doru Gheaja, Şcoala de Dans „Ioan Macrea” şi Ansamblul „Cibinul” al Palatului Copiilor Sibiu.

Secțiunea de debut, posibilitate unică pentru cei mici

Anul acesta, organizatorii festivalului au vrut să le ofere și copiilor mai mici de 6 ani posibilitatea de a participa la eveniment, iar prin urmare a fost introdusă o secțiune de debut.

„Cel mai mic participant are patru ani și este din Sibiu. În mod normal, noi luăm copii numai de la 6 ani, dar am zis în caz că sunt copii foarte talentați și au cinci ani, am zis să îi lăsăm să se înscrie la preselecție și am avut surpriza ca cei de 5 ani să fie mai buni decât cei de 6-7 ani. Am făcut o secție de debut pentru cei de 4-5 ani” a spus Daniela Simionescu, organizator.

Participare gratuită pentru copiii din Ucraina

Festivalul este singurul din țară care primește copii cu dizabilități și copii din centre de plasament, direct în finală, fără niciun cost. „Am reușit să găsim sponsorizări pentru copiii cu dizabilități ca să aibă cazarea gratuită. E foarte greu pentru ei și majoritatea acestor copii sunt foarte buni, dar din păcate, sunt ușor marginalizați” au mai spus organizatorii.

Anul acesta și copiii din Ucraina se pot bucura de această oportunitate gratuit. „Copiii nu au nicio vină că este război și aceștia trebuie să își urmeze visul. Avem trei copii din Ucraina în finală și încă o fetiță care va participa în afara concursului” a spus Daniela Simionescu.

Finanțarea de la Primărie, prea mică

Organizatorii consideră că Primăria Sibiu nu a oferit suma cerută pentru finanțare, iar acest lucru s-ar datora faptului că bugetul cerut nu ar fi fost relevant. „Nu vreau să comentez cauza pentru că un alt festival din Sibiu tot de copii care, nu dau nume, ia de patru ori mai mult ca mine în ideea în care nu e festival internațional. E internațional pe hârtie, la mine nu e doar pe hârtie. La noi ce e pe hârtie, este și real. Și când le-am zis, mi s-a răspuns că nu a corespuns la costuri. Într-un an am scris cu diacritice, în altul.. ce să zic. Anul ăsta au zis că bugetul nu era realist. După cum am propus noi, suma ar fi fost undeva de vreo 100.000, dar noi am cerut 90.000. Din această sumă s-au alocat doar 15.000. Avem și sponsorizări, care nu constau în bani” a spus Daniela Simionescu.

„Dacă acest festival ar fi sprijinit mai mult din punct de vedere financiar de către Primărie și de către Consiliul Județean, poate că s-ar reuși un lucru extraordinar în Sibiu, așa cum se reușește în alte județe și la alte festivaluri, cooptarea unei orchestre care să îi acompanieze live, mai ales pe cei mai măricei, începând de la 13 ani în sus” a spus Bogdan Dragomir.

