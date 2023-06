Daniela Cîmpean, președintele Consiliul Județean Sibiu, a declarat, vineri, în cadrul unei conferințe de presă, că a fost adoptat actul normativ care permite depunerea cererii de finanțare pentru noul spital la valoare integrală. Termenul limită până la care va putea fi încheiat contractul de finanțare este decembrie 2023, lună în care ar putea fi demarată inclusiv construcția unității spitalicești.

Guvernul a adoptat, în ședința de joi, actual normativ care permite depunerea cererilor de finanțare pentru noul spital județean de la Sibiu.

„Vin cu un subiect de maxim interes pentru sibieni. Îi anunțăm că ieri, în ședința de Guvern, a fost adoptat actul normativ care ne permitem să depunem cererea de finanțare pentru spitalul nou la valoare integrală. Știm cu toții că pentru a realiza investiția e nevoie de o documentație tehnică bine făcută și de finanțare. Partea privind documentația tehnică a fost de curând finalizată, ați fost informați prin toate mijloacele de comunicare. Urmează pasul doi, finanțarea acestui proiect important pentru sibieni. Ordonanța de urgență 55 din 8 iunie 2023 privind unele măsuri pentru implementarea proiectelor de infrastructură publică de sănătate cu finanțare din fonduri externe nerambursabile în cadrul Programului de Sănătate și din împrumuturi contractate cu instituții financiare internațioanle, a fost și publicată în Monitorul Oficial și stabilește care sunt sursele prin care spitalele de genul celui pe care îl vom edifica la Sibiu vor fi finanțate. Stabilește că se finanțează spitale județene de urgență, că valoarea pentru acestea este de minim 5 milioane de euro și maxim 500 de milioane de euro, că finanțarea cuprinde lucrurile de construcții, inclusiv dotări cu echipamente medicale specifice, precum și măsuri de tranziție și digitalizare, practic tot ceea ce are în componență proiectul spitalului nostru. În plus, se prevede faptul că această valoare totală a proiectelor poate să fie actualizată ca urmare a creșterii prețurilor cu maxim 20%. Iată, așadar, că și în situația în care prețurile vor crește pe perioada derulării investiției, se poate obține o majorare cu maxim 20%. Ce trebuie să știți este faptul că proiectul noului spitale are o valoare de sub 500 de milioane de euro, valoarea fără TVA, care va putea fi finanțată integral din acest program conform ordonanței, ordonanță care prevede că finanțarea se va face din fonduri externe nerambursabile, contribuție națională asigurate inclusiv prin împrumut plus 2% contribuția CJ. Subliniez faptul că contribuția națională se referă la împrumut făcut de Guvernul României BEI, și nu de Consiliul Județean Sibiu, prin urmare acest proiect nu va îndatora în niciun fel bugetul CJ. Anterior adoptării acestei ordonanțe de urgență, a fost adoptată legea 88/11 aprilie 2023, care stabilește că sunt scutite de taxă, de TVA, serviciile de construire de unități spitalicești și livrările de echipamente medicale, asta înseamnă că inclusiv pentru TVA pentru astfel de investiții este asigurată la nivel național sursa de finanțare. Pentru a putea beneficia de această finanțare, proiectul noului spital județean, trebuie să aibă un prag minim de calitate de 50 de puncte, toate datele pe care le avem până la acest moment din condițiile stabilite prin această ordonanță, din ghiduri, spitalul județean Sibiu întrunește condițiile pe care ar trebui să le întrunească proiectele care vor fi finanțate prin acest program. A doua condiție este să se asigure acea finanțare de 2% care este realizabilă, CJ având capacitatea financiară pentru a contribui cu această confinanțare”, a declarat, în cadrul conferinței de presă de vineri, Daniela Cîmpean, președintele CJ Sibiu.

Consiliul Județean va putea încheia contractul de finanțare pentru noul spital odată ce la nivel național vor fi parcurse toate etapele necesare. Termenul limită până la care contractul poate fi încheiat este decembrie 2023, lună în care ar putea fi demarată inclusiv construcția.

„Prin urmare, la acest moment suntem pregătiți să încheiem contractul de finanțare imediat ce la nivel național vor fi parcurse toate etapele necesare pentru a încheia contractul de finanțare. Urmează să se adopte ghidurile de eligibilitate, CJ va depune acest proiect spre finanțare, se va face o selecție a proiectelor, după care urmează încheierea contractelor de finanțare. Conform programului anunțat de ministerul Fondurilor Europene, termenul limită la care contracte de finanțare pot fi încheiate, este decembrie 2023. Este maximul la care ne putem aștepta ca termen să încheiem un astfel de contract de finanțare. Este important că imediat ce CJ va încheia contractul de finanțare, este în măsură să încheie și contractul de lucrări cu constructorul și să dea imediat drumul la lucrări. Pot să vă spun, cunoscând situația la nivel național, că practic, în decembrie, Consiliul Județean Sibiu poate fi singura autoritate care să demareze construcția unui spital de asemenea anvergură la nivel național. Spun acest lucru pentru că astăzi am semnat raportul procedurii pentru atribuirea contractului de lucrări, acesta urmează să fie verificat de autoritatea ANAF iar imediat ce vom avea răspunsul, avizul, vă vom anunța și constructorul care a fost desemnat pentru a face această investiție”, a adăugat Cîmpean.

