Mii de profesori sibieni au ieșit în stradă. În a treia săptămână de grevă, dascălii au ales să pornească într-un marș din Piața Mare spre Prefectură. Sibienii le-au fost aproape și i-au susținut prin aplauze sau claxoane.

Sunete de vuvuzele și de fluiere au umplut vineri, 9 iunie, la ora 10:00, Piața Mare din Sibiu. Mii de profesori, copii și părinți s-au adunat pentru a protesta încă odată împotriva deciziilor Guvernului. Afișele și mesajele pe care cadrele didactice le-au transmis au fost clare: „Vrem o țară educată, nu o țară eșuată”, „Mentalitate limitată, mai bine media-nencheiată decât o țară educată”, „Când statul nu-și plătește profesorii, copiii sunt cei care vor plăti!”, „Nu predăm eșalonat, nu plătiți epuizat!” sau „România DECApitată de guvernanți slabi”.

Guvernul le-a oferit cadrelor didactice diferite promisiuni pentru a înceta greva și situația să revină la normal. Profesorii susțin însă că nu se vor lăsa păcăliți din nou de aceste promisiuni și vor continua greva până ce li se vor îndeplinii cerințele.

„Dorim și astăzi încă odată să transmitem întregii societăți că nu este normal și firesc ca învățământul să se afle în această situație. Mereu s-a mizat pe cadrele didactice, pe sensibilitatea noastră, pe dragostea noastră pentru meserie, pentru copii, pentru părinții acestora și defapt am fost păcăliți și mințiți de fiecare dată. Chiar și acum, deși doamna Ministru ne-a promis că se vor recupera orele de grevă, deja de la Minister și Inspectoratele Școlare am fost anunțați că nu vor fi plătite aceste ore. Nu se poate, de la o zi la alta se transmite ceva, pe urmă se reia și se anulează absolut tot ce s-a promis și s-a oferit. Suntem foarte dezamăgiți. Tinerii, deși foarte mult accent s-a pus pe debutanți să primească salarii mari, nici cu acele salarii nu cred că vor mai fii motivați să rămână în învățământ” a spus Carmen Gheorghe.

„Mai mare rușinea, toți au plecat de pe băncile școlii, toți lasă de dorit, toți dezinformează în frunte cu Ministra noastră și colegii sunt foarte mâhniți, foarte supărați, foarte abătuți de tot ceea ce ni se spune, de tot ceea ce ni se oferă, învățământul este invers față de ce spun ei ca și prioritate națională. Profesorii sunt hotărâți să continue până ni se rezolvă doleanțele care sunt. Învățământul a fost lăsat la urmă, mereu a fost neglijat, întotdeauna promisiunile nu au fost onorate, vreau să vă spun că de 30 de ani, de când sunt lider de sindicat, nici cel puțin 3% din PIB nu s-au dat. Fără bani alocați învățământului nu poți să faci performanță, nu poți să te prezinți în fața elevilor ca orice om de pe stradă” a spus Nicolae Stoian, liderul de sindicat de la Liceul Independența.

Sibienii alături de profesori

În Piața Mare, în semn de protest, au existat profesori care au aprins candele pentru educație. Alții, au împărțit cafea și cozonac protestatarilor. Au existat și pancarte cu diferite desene, cea mai apreciată fiind cea cu o maimuță și cu mesajul „A fi sau a nu fi educat”.

După ce toată lumea s-a adunat în Piața Mare, profesorii au plecat în marș spre Prefectură. Aceștia au pornit către Strada Gheorghe Lazăr unde mai mulți oameni au ieșit la geam pentru a susține cadrele didactice și au strigat în cor cu aceștia „Îndrăznim și reușim” sau „Nu cedăm”. Marșul a continuat pe Bulevardul Corneliu Coposu, unde a fost ocupată o bandă din sensul de mers. Protestatarii au fost dirijați continuu de jandarmii din Sibiu. În dreptul maternității, mai mulți șoferi au claxonat în semn de susținere față de protestanți. De asemenea, mai multe persoane s-au oprit și au aplaudat. Marșul s-a încheiat în fața prefecturii Sibiu, unde liderul de sindicat Leonard Stancu a ținut un discurs, iar la final cadrele didactice au cântat „O lume minunată”.

„În momentul în care vă veți întoarce în școlile dumneavoastră spuneți-le colegilor că trebuie să fim tari ca să obținem ceea ce vrem, altfel, nu se va întâmpla nimic bun pentru noi. S-a terminat momentul în care așteptam să ne dea cineva, ceva. Este momentul să cerem și să luăm ce ni se cuvine. Nu este numai pentru noi, este pentru toată România. Nu cedăm! Ca să obținem ceva a trebuit să ne luptăm spre binele nostru ca angajați și spre binele elevilor pe care îi educăm” a spus Leonard Stancu.

Profesorii dispuși să se întoarcă la treabă odată ce problemele lor vor fi rezolvate

Mulți elevi din clasele terminale se tem că nu vor putea susține examenul maturității anul acesta sau că vor fi nevoiți să îl susțină mai târziu decât era stabilit. Profesorii au transmis că examenul se va ține cu siguranță, însă doar atunci când cerințele lor vor fi îndeplinite.

„Din partea noastră, dacă ni se rezolvă problemele suntem dispuși să ne reluăm activitatea, dacă dânșii nu vor, e problema lor ce se va întâmpla. Suntem alături de copii, suntem alături de părinți și noi suntem părinți sau bunici, dar nu mai putem continua așa. Sunt colegii tineri care au salarile mici, care nu se mai descurcă și datorii toți au. Sunt colegi care au renunțat la grevă pentru că lucrează amândoi în învățământ și nu pot să își plătească ratele pe care le au” a spsu Nicolae Stoia, liderul de sindicat de la Liceul Independența.

„Referitor la Bacalaureat am impresia că hotărăște doamna Ministru a Învățământului. Elevii care vor să plece să studieze în străinătate trebuie să amâne și ei totul, cum ne amână și pe noi Guvernul. Facem parte din personalul nedidactic care a fost foarte prost plătit și până acum pentru că profesorii se plâng că nu pot să trăiască cu 2500 de lei, noi trăim cu 2000 de lei. Vrem revendicări și în rândurile noastre” a spus Mate Francisc.

Profesorii vor un statut adecvat

Profesorii consideră că nimic nu se va schimba în școli până nu vor fi îndeplinite cerințele lor, iar investiția în educație se va resimții pe viitor. „O definiție a prostiei este să faci același lucru și să te aștepți la rezultate diferite. Ne dau același lucru de ani de zile, dispreț, defavorizare și vor rezultate de la educație. De unde dacă nu investești? Un factor serios de scădere a bullying-ului din școli este ca profesorul să aibă o stimă de sine puternică, să fie îndrăzneț. Dacă este cocoșat de griji, de anxietate, de nemulțumire, nu are cum să vină în fața elevului să stea drept, cu demnitate și cu forță interioară. Aceasta este cheia. Dacă investești în educație se simte pe viitor, dar din păcate văd că nu îi interesează. Ne tratează cu nesimțire, nu au niciun pic de empatie pe partea asta pentru că nu sunt ei în situația de a fi profesori” a spus Sergiu Bădescu, profesor la Școala Gimnazială Roșia

„Au inventat tot felul de documente, au investit energie în a nu face un lucru și asta e păgubos și colegii mei arată chestia asta. Să înțeleagă că vor trebui să facă așa cum oamenii o cer și nu altfel. Discuția fusese că în acea ordonanță să mai apară două chestiuni importante: nivelul minim de salarizare a debutantului și grila de salarizare negociată cu Ministerul Educației. Ele nu au apărut, ca atare, nu și-au ținut promisiunile. Greva va continua, colegii vor decide cât, iar în ce privește următoarele acțiuni de protest vom vedea ce anume vom dorii să facem. Reaua credință a Guvernului a fost verificată prin faptul că în cursul zilei de ieri, au modificat regulamentul de funcționare al unităților de învățământ preuniversitar. Asta înseamnă că se pregătesc să apeleze la spărgători de grevă care să încheie medile. Au încălcat toate principiile unei societăți democratice. Și atunci vă întreb, unde să investim încrederea?” a spus Leonard Stancu, liderul de sindicat.

Cadre universitare, prezente la protest

Cadre didactice din Universitatea Lucian Blaga din Sibiu au fost prezente la protest. Acestea ne-au transmis că și ei au două revendicări și ar fi fost dispuși să intre în grevă dacă nu ar fi început sesiunea.

„Am venit să susținem colegii prin solidaritate, însă și noi avem cel puțin două revendicări nerezolvate. Marea revendicare pe care am susținut-o din 2011 prin lege este că 6% din PIB pentru finanțare educației din România, niciodată nu am avut-o, noi vrem să avem niște Universități dotate, să scoatem studenți absolvenți buni care să lucreze și să facă industrie pentru țara noastră. Ca urmare, noi trebuie să îi pregătim foarte bine cu dotări foarte bune și suntem foarte supărați, suntem afară în stradă încă din decembrie. De asemenea, noi am lucrat la legea salarizării unitare, Alma Mater a făcut toate scenarile, avem și un reprezentant la Ministerul Muncii, suntem gata din decembrie și nu s-a luat încă nicio hotărâre. Aceste două revendicări ale noastre sunt foarte importante și vom fi alături de preuniversitari până la sfârșit” a spus Anca Șipoș, profesor universitar.

