Cadrele didactice au protestat vineri, 9 mai, la Sibiu. O parte din profesori s-au arătat nemulțumiți de liderul de sindicat care îi reprezintă. Aceștia au susținut că li s-ar fi propus să renunțe la grevă de către Leonard Stancu, liderul Sindicatului Învățământului Preuniversitar Sibiu, afiliat la Federația Sindicatelor din Educație „Spiru Haret”.

Profesorii au realizat un marș la Sibiu din Piața Mare până la Prefectură. Printre cei care au venit să își ceară drepturile, au existat persoane care au fost nemulțumite de conducerea sindicatului, susținând că aceștia ar bate în retragere. „Leo Stancu nu uita, bani îți iei din leafa mea!” a fost unul dintre mesajele susținute.

„Cererile noastre sunt față de salarii și față de condițiile din școli. Am scris acest mesaj deoarece știu că Guvernul a făcut presiuni asupra liderilor de sindicat din anumite județe ca să renunțăm la grevă. Am pus numele domnului Leo Stancu deoarece ieri în ședința cu liderii de sindicat acesta ne-a îndemnat să renunțăm la grevă și am vrut să îi aduc aminte că el își ia salariul din cotizațiile pe care noi le dăm sindicatului și el ar trebui să fie primul care ne susține în fața Guvernului și în fața guvernanților pentru mărirea salarilor” a spus Morar Vasile Sebastian de la Școala din Ocna Sibiului.

Discurs încurajator din partea liderului de sindicat

Cu toate acestea, în fața Prefecturii, Leonard Stancu, liderul Sindicatului Învățământului Preuniversitar Sibiu, afiliat la Federația Sindicatelor din Educație „Spiru Haret” a ținut un discurs încurajator adresat cadrelor didactice.

„În momentul în care vă veți întoarce în școlile dumneavoastră, spuneți-le colegilor că trebuie să fim tari ca să obținem ceea ce vrem, altfel, nu se va întâmpla nimic bun pentru noi. S-a terminat momentul în care așteptam să ne dea cineva, ceva. Este momentul să cerem și să luăm ce ni se cuvine. Nu este numai pentru noi, este pentru toată România. Nu cedăm! Ca să obținem ceva a trebuit să ne luptăm spre binele nostru ca angajați și spre binele elevilor pe care îi educăm” a spus Leonard Stancu.

Sebastian Morar ne-a spus că liderul de sindicat a fost activ la protestul desfășurat vineri, 9 mai. „Cum l-am văzut azi nu a fost în nicio zi de proteste, până azi când liderii de sindicat au scos trimis pozele pe grupul de sindicat și au văzut că oamenii vor să iasă din sindicat. Azi l-am văzut mai înverșunat decât în alte zile” a spus acesta.

Urmăriți Ora de Sibiu și pe Google News