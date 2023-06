Sâmbătă, în ultima etapă din Liga 4 Sibiu se va decide a doua echipă care va retrograda, alături de Orășenesc Copșa Mică.

Ultima clasată, CS Orășenesc Copșa Mică este demult retrogradată, având doar patru puncte strânse până acum. Însă, pentru evitarea locului 13, al doilea retrogradabil, lupta este la baionetă. Voința Sibiu și FC Tălmaciu sunt la egalitate, cu 19 puncte, dar nici FC Agnita, care are 21 de puncte nu este scutită de emoții. De altfel, FC Tălmaciu și FC Agnita au retrogradat sportiv și anul trecut, dar au continuat la Liga 4 Sibiu după ce au apărut două locuri libere.

Sâmbătă, în ultima rundă, Voința are salvarea în mână și depinde doar de ea, urmând să joace acasă cu ocupanta locului 3, FC Avrig, care miercuri a cucerit faza județeană a cupei. În caz de egalitate cu Tălmaciu, echipa lui Marian Mărgărit (Sursă foto: Voința Sibiu) este avantajată de rezultatele directe. ”Este un meci dificil, avem un lot subțire și numeric și valoric față de Avrig, care a câștigat trofeee, a fost la baraje și la Liga 3. Cu un pic de șansă, cu unitate de grup, poate reușim totuși sâmbătă un rezultat pozitiv. Plecăm cu șansa a doua, doar la victorie ne salvăm. Afară de Inter și Mediaș, la celelalte echipe sunt jucători care au alte joburi prioritare. Și la noi, la fel, au lipsit mereu jucători, ba la antrenamente, ba la jocuri, la ultimul meci la Bradu am scos egal cu jucător de câmp în poartă. Este greu așa” a spus antrenorul Voinței, Marian Mărgărit, care are peste 200 de meciuri ca jucător la Liga 1.

FC Tălmaciu joacă tot acasă cu Arsenal Sibiu și are, teoretic, un joc mai facil decât contracandidata, însă, chiar dacă câștigă, trebuie să aștepte să se împiedice fie Voința, fie să piardă Agnita.

Situată pe locul 11, FC Agnita are doar două puncte avans față de Voința și Tălmaciu. Agnita se deplasează la Unirea Miercurea-Sibiului și are nevoie de un punct, pentru a nu depinde de alte rezultate. Agnita poate retrograda doar dacă pierde, iar Voința și Tălmaciu câștigă în ultima etapă. În cazul în care Agnita remizează, iar Voința și Tălmaciu câștigă, cele trei echipe vor fi la egalitate de puncte și se va face un clasament în trei. În acest caz, Tălmaciu este cea dezavantajată, având cele mai puține puncte într-un clasament în trei.

Inter Sibiu și Păltiniș Rășinari au luat deja vacanță, pentru că au disputat în devans meciul din ultima etapă.

ACS Mediaș și Inter Sibiu pot însă elibera locuri la Liga 4. ACS Mediaș va elibera un loc, în cazul în vare va câștiga barajul de promovare. Inter Sibiu caută și ea soluții să joace la Liga 3 și ar elibera un alt loc pentru sezonul viitor al Ligii 4.

Urmăriți Ora de Sibiu și pe Google News