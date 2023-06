Gabi Iancu (29 ani) a reziliat contractul cu rușii de la Akhmat Grozny și a semnat pentru două sezoane cu FC Hermannstadt.

Format la Viitorul Constanța, atacantul a mai jucat la FCSB, Karabukspor (Turcia), Termalica Nieciecza (Polonia), F.C. Voluntari, Dunărea Călărași, Akhmat Grozny (Rusia), Farul Constanța și FC U Craiova 1948. Iancu a ajuns la Sibiu în iarnă, sub formă de împrumut de la ruși și a jucat în 10 partide pentru echipa pregătită de Marius Măldărășanu, marcând un gol.

Fotbalistul în vârstă de 29 de ani are un palmares impresionant: 4 campionate câștigate cu FCSB (3) și Viitorul Constanța, o Cupă a Ligii și o Cupă a României cu FCSB și două Supercupe cu FCSB și Viitorul Constanța.

Grozny evoluează în Cecenia și jucătorul lui FC Hermannstadt a povestit experiența avută acolo.

”Am stat un an și patru luni acolo, mai aveam contract un an. Eram golgheter în țară, a fost o ofertă din Qatar, nu știu de ce nu s-a concretizat. După aia, a venit un agent la mine, mi-a spus să îi semnez un mandat, nu am crezut deloc și a venit oferta de la Grozny. Am fost surprins plăcut, ei renovau orașul, foarte calzi cu copiii, foarte primitori cu fotbaliștii străini. Jucam mijlocaș central, era un sistem 5-4-1, dar foarte defensiv, nu urcau fundașii laterali. Eu jucam în fața apărării, încercam să mă lupt, erau masivi. Sunt foarte duri, pe lângă faptul că au forță. Sunt destul de agresivi și la antrenament. Mi-am dat seama mai târziu” a povestit recent Gabi Iancu.

”Este o zi mare pentru clubul nostru”

Clubul AFC Hermannstadt a anunțat prelungirea contractului cu atacantul care are și patru selecții la naționala mare. ”Gabi Iancu a semnat un contract valabil pentru următoarele două sezoane cu FCH! După ce a reziliat cu F.C. Ahmat Groznîi (RUS), Gabi Iancu a decis să revină și să rămână la noi! Cu puțin timp în urmă, Gabi a semnat o înțelegere contractuală valabilă pentru următoarele două sezoane cu A.F.C. Hermannstadt. Suntem fericiți pentru acest fapt și avem convingerea că este o zi mare pentru clubul nostru și pentru toți suporterii adevărați!

În sezonul trecut, Gabi Iancu a bifat 10 prezențe sub tricoul FCH în SuperLiga România & Cupa României. Gabi a marcat un gol pentru FCH în sezonul 2022-2023 și a oferit o pasă de gol” a anunțat sâmbătă clubul sibian.

