Golgheterul echipei de Liga 2 CSC 1599 Șelimbăr, Jordan Gele nu mai continuă sub comanda lui Claudiu Niculescu.

Aflat la final de contract, francezul Gele a declinat până la urmă oferta sibienilor, care și-au dorit mult să îi prelungească acordul.

Directorul general al clubului, Cornel Stănilă spune că francezul nu a acceptat niciuna din numeroasele oferte care i s-au făcut.

”I-am făcut numeroase oferte începând din ianuarie, am avut numeroase discuții cu el, contractul i s-a terminat pe 31 mai, nu a acceptat prelungirea. Am vorbit mereu ultimele 10 zile cu el, am discutat multe oferte, nu mi-a zis că refuză, dar a preferat să aleagă altceva, chiar dacă îmi promisese că rămâne la noi. Nu puteam să stăm să așteptăm la infinit, mergem mai departe, dar este pierdere mare pentru noi. O să căutam cu grijă jucători, nu ne aruncăm la orice, sunt mulți jucători liberi pe piață” a anunțat Cornel Stănilă.

”Mulțumim, Jordan Gele! Mult succes pe mai departe! Mereu un călăreț roșu!!” a fost postarea dată publicității de pagina oficială a clubului CSC 1599 Șelimbăr.

Ioan Luca: ”Multe echipe au fost cu ochii pe el”

Francezul a jucat sezonul trecut în 23 de meciuri și a înscris 6 goluri pentru ”călăreții roșii”, toate în acest an. Până să ajungă la Șelimbăr, atacantul a mai jucat la Winterthur, Nantes 2, Mulhouse, Sainte Genevieve, Compiegne și Boulogne 2.

”Gele este o pierdere pentru noi, Claudiu a vorbit mult cu el, se adaptase bine. Multe echipe de Liga 2 au fost cu ochii pe el, a marcat goluri și a lăsat o impresie bună. Vom aduce însă alți atacanți” a spus și directorul sportiv, Ioan Luca.

După încheierea sezonului, Șelimbăr s-a mai despărțit de opt jucători: Ion Cărăruș, Nini Popescu, Igor Arhirii, Mircea Manole, Lucian Buzan, Stefan Visic, Radu Crișan și Adrian Voicu.

Echipa lui Claudiu Niculescu a semnat în această pauză competițională cu doi jucători de la Miercurea Ciuc, vârful Marvin Schieb și mijlocașul central Mickael Panos, dar și cu mijlocașul dreapta Rodrigo Hernandez (CSM Satu Mare).

